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РФ готує операцію під чужим прапором – що означають фейки РФ про хімзброю в Україні

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 01:59
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Глава МЗС попередив українців про нову можливу загрозу з боку Росії – чому пропагандисти РФ поширюють фейки про хімічну зброю
Росія може застосувати хімічну зброю
Росія може застосувати хімічну зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Фейки російських пропагандистів про те, що в Україні нібито розробляють хімічну чи біологічну зброю, можуть свідчити про те, що РФ готуватиме нову операцію під чужим прапором.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба написав, що російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю чи загрози в Україні з маніакальною одержимістю. Це викликає сильне занепокоєння.

"І може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну страшну операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", – додав глава МЗС.

Твіт Куліби про фейки РФ. Скрін

Зеленський відповів на фейк про хімзброю

Президент України спростував черговий фейк окупантів про те, що нібито на території України розробляють хімічну зброю. Він заявив, що жодного хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

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"Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак?" Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові?" , – сказав Зеленський.

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