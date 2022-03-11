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"Ви вирішили провести "дехімізацію" України?" – Зеленський відповів на фейк РФ про хіматаки

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 00:18
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Президент звернувся до мешканців Маріуполя та запевнив, що Україна робить все, щоб доставити їм допомогу та звільнити – також він жорстко відповів пропагандистам РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до українців та розповів, як наша країна протистоїть окупантам. Волонтери доставляють гуманітарну допомогу в постраждалі від обстрілу міста, але Волноваха та Маріуполь все ще заблоковані. Він спростував черговий фейк окупантів, нібито на території України розробляють хімічну зброю.

Звернення Зеленський опублікував у Telegram.

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"Я президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масової поразки на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", – сказав він.

Що ще сказав Зеленський – головні тези:

  • За два дні завдяки гуманітарним коридорам евакуювали близько 100 тисяч людей. Вдалося також доставити гуманітарні вантажі: сотні тонн продовольства, медикаментів.
  • Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча Україна зробила все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь. Незважаючи на це, сьогодні вантажівки з допомогою вирушили в Маріуполь – окупанти відкрили вогонь з танків.
  • Окупанти зруйнували будівлю ГУ ДСНС у Донецькій області. Саме поряд із цим будинком і було місце, де збиралися маріупольці на евакуацію. Попри це Україна продовжить спроби доставити допомогу до Маріуполя.
  • Президент просить українців, які мають зв'язок із жителями Маріуполя, розповідати їм, що ми боремося за місто і це робитимемо до останнього.
  • "Вони звинувачують нас... Знову нас! Що ми нібито розробляємо біологічну зброю. Нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже турбує, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, у чому Росія звинувачує інших".
  • Президент звернувся до пропагандистів РФ: "Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак?" Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Чим? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові?".
  • Зеленський присвоїв звання "Герой України" 13 нашим захисникам, п'ятьом із них – посмертно.
  • Президент про членство України в ЄС: "Коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, що український народ уже в Євросоюзі. Ну, а політики... Я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше".

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