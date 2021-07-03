Батькам є чого повчитися в дітей: Зеленський поспілкувався зі збірною України з футболу

Президент зателефонував по відеозв'язку та підтримав українців перед чвертьфіналом з англійцями

Зеленський зателефонував збірній України з футболу / Фото: прес-служба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зателефонував по відеозв'язку збірній України з футболу, у якої 3 липня у Римі відповідальний матч чвертьфіналу Євро-2020 з Англією.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Поговорили, посміялися, налаштувалися! Знаєте, про що думаю? Англійців часто називають "батьками футболу", у нас – один із наймолодших складів на цьому Євро. Так от – сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей", – йдеться у повідомленні.

Фото: прес-служба ОПУ

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Президент висловив свою підтримку та заявив, що разом із футболістами на полі будуть 40 мільйонів українці, які вболіватимуть за перемогу української збірної.

Фото: прес-служба ОПУ

На фото, які оприлюднила пес-служба ОПУ, можна помітити не лише тренера збірної Андрія Шевченка та футболістів, а і президента УАФ Андрія Павелка.

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Матч збірних України та Англії пройде в Римі на Олімпійському стадіоні. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. А до Риму українці прибули ще 30 червня. Українська команда зупинилася в п'ятизірковому готелі Parco dei Principi, обраному оргкомітетом Євро-2020 для учасників чемпіонату.

Спа-готель Parco dei Principi з панорамним видом на стародавнє місто розташований поруч зі знаменитим парком "Вілла Боргезе". Також за все в 5 хвилинах ходьби – картинна галерея Боргезе. У комплексі, який спроектував архітектор Джіо Понті, пропонують розкішні номери, безкоштовний спа-центр і 2 басейни. Покращений двомісний номер в такому готелі в літній період без шикарного балкона і сніданку коштує близько 7 800 гривень за ніч, з балконом – 8 700. Зі сніданком і балконом – 10 000.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський напередодні чвертьфіналу Євро-2020, в якому 3 липня зіграє збірна України, закликав українців записувати відео для футболістів, щоб показати – завтра за них вболіватиме вся Україна.

Нагадаємо, що неприємний для українців інцидент стався вчора на британському телебаченні. Під час популярної передачі "Доброго ранку, Британіє" ведуча Кейт Гарравей непристойно висловилася про форму футбольної збірної України. Вона порівняла українську футболку із брудною плямою.

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