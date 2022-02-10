Родичі платили за катування. В Івано-Франківську силою тримали людей в центрах реабілітації (відео)

Пацієнтів били та катували, нібито лікуючи від алко- та наркотичної залежності

В Івано-Франківську викрили чотири так звані реабілітаційні центри. Там незаконно утримували майже півсотні пацієнтів. Їх били і катували, а родичі за такий курс реабілітації від алко- та нарко-залежності – платили від 7 до 10 тисяч гривень.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Про згоду на лікування взагалі не йшлося – нещасних просто викрадали. Близьким справно звітували про лікування та умови утримання, які і близько не були схожі на правду.

Правоохороці викрили зловмисників

У двох реабілітаційних центрах провели обшуки. Частина утриманців уже написала заяви до поліції. Організаторів закладів, чотирьох місцевих жителів, затримали.

"Людей різного віку, від 18 до 65 років, утримували в даних реабілітаційних центрах проти їхньої волі. Родичі платити за утримання від 7 до 10 тисяч за те, що їхнім батькам, дітям надавали так зване лікування від алкоголю та наркозалежності, яке фактично не надавали", – повідомив в коментарі "Сьогодні" начальник міграційної поліції ГУНП в Івано-Франківській області Юрій Довган.

Яке покарання передбачене

Слідчі затримали чотирьох підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за вчинення злочину згідно ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини організованою злочинною групою) Кримінального кодексу України.

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За такий злочин можна опинитися у в'язниці на термін від п'яти до десяти років. Невдовзі слідчі повідомлять затриманим про підозру, а суд обере запобіжний захід.

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