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СЬОГОДНІ Новини України

Розпуск уряду в Казахстані та смерть сім'ї під Одесою — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 січня, 06:00
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Президент Казахстану розпустив уряд, а в будинку під Одесою виявили тіла п'ятьох людей
У Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду, в під Одесою знайшли мертвими 5 осіб, серед яких є діти/Колаж: "Сьогодні"
У Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв ухвалив відставку уряду, в під Одесою знайшли мертвими 5 осіб, серед яких є діти/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Президент Казахстану Токаєв розпустив уряд та призначив в. о. прем'єр-міністра

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпустив уряд. Це сталося після масових протестів в країні. На деякі посади вже встигли призначити нових людей.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення про відставку уряду 5 січня/Фото: egemen.kz, колаж: "Сьогодні"
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ухвалив рішення про відставку уряду 5 січня/Фото: egemen.kz, колаж: "Сьогодні"

На Запоріжжі масово звільняються поліцейські? Ми перевірили чутки

У поліції Токмацького відділення відреагували на масове звільнення правоохоронців. Раніше нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик повідомляла, що за один день написали рапорт 30 копів, а це 95% особового складу.

У поліції зазначили, що рапортів від підлеглих не було/Колаж: "Сьогодні"
У поліції зазначили, що рапортів від підлеглих не було/Колаж: "Сьогодні"

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Під Одесою в будинку виявили мертвими п'ятеро людей, серед них — троє дітей

На Одещині в дачному будинку виявили тіла п'ятьох людей. Серед померлих – троє малолітніх дітей. Попередня причина смерті сім'ї – удушення чадним газом від паливного генератора.

Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу/Колаж: "Сьогодні"
Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу/Колаж: "Сьогодні"

Церемонія "Греммі" знову під загрозою зриву через коронавірус

Церемонію нагородження "Греммі" знову можуть скасувати через поширення штаму "Омікрон". Новина стала несподіваною, адже недавно були оголошені претенденти на престижну нагороду.

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"Греммі-2022" знову переносять/Фото: Getty Images
"Греммі-2022" знову переносять/Фото: Getty Images

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