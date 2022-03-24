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Росія відправляє в Україну солдатів-строковиків, які не вміють воювати

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24 березня, 13:37
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Росія перекинула в Україну строковиків, які не мають військової підготовки
У СБУ з'явилися нові докази
У СБУ з'явилися нові докази / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких "там немає".

Про це повідомляє пресс-служба СБУ.

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Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. Його підрозділ розтрощили українські захисники.

"Все наши машины, нах*, осталось 2 машины, 2 танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Всё, просто ничего нету, нах*, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.

З розмови зрозуміло, що ці строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати і усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

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Путінські воїни радять один одному бігти будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съеб*ся, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

Як пишуть у прес-службі СБУ, поки кулі не наздогнали, у окупантів ще є два шляхи: здатися в полон або забиратися геть із України.

РФ відправлятиме на війну карних злочинців і боржників

За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.

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"З огляду на тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших" заборгованостей", – йдеться у повідомленні.

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1
Особовий склад Особовий склад
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2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
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