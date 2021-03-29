Росія проплатила брехню про нацгвардійця Марківа в Італії – розслідування

Під час судилища над українцем італійські ЗМІ рясніли відверто проросійськими гаслами

Десятки мільйонів євро – заради дискредитації в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа і України. Журналісти вивчили вирок суду і медіаринок та дійшли висновку про проплачені Кремлем матеріали в італійських ЗМІ.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Коли суди вирішували, чи посадити Марківа за ґрати, чи ні, в італійських медіа звучали традиційні проросійські пропагандистської гасла: про те, що нібито в Україні громадянська війна, а Віталій Марків – військовий злочинець.

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Міжнародні медіа, зокрема New York Times, взагалі назвали це судилище історичним, тому що це перший випадок впливу кремлівської дезінформації на судову систему в демократичній країні.

"Дискредитація добровольчого руху, Національної гвардії України, в тому числі Збройних сил України, Нацполіціі та інших. Говорили, що в Україні немає взагалі армії", – сказав з цього приводу сам Марків.

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Нагадаємо, Віталія Марківа було заарештовано в Італії 30 червня 2017 року, коли приїхав провідати мати, що живе на Апеннінах. Його звинуватили в смерті італійського журналіста Андреа Рокеллі та росіянина Андрія Миронова на Донбасі в 2014 році.

У 2019 суд Падуї визнав його винним і засудив до 24 років позбавлення волі, проте торік Міланський апеляційний суд його виправдав.

Після цього Слідчий комітет РФ пред'явив йому звинувачення у вбивстві і оголосив в міжнародний розшук.

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