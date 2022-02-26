Російський спецназ захопив військову частину в Гостомелі

Окупанти переодягнулися в форму ЗСУ та намагаються просунутися в бік Києва

В Гостомелі захопили військову частину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Гостомелі під Києвом російський спецназ захопив військову частину 3017. Загарбники одягають форму нацгврадії, одне що їх відрізняє – говорять російською мовою.

Про це повідомила народний депутат Софія Федина в Facebook.

Реклама

За її словами, надходить інформація, що сьогодні від самого ранку в різних місцях Київської, Житомирської, Черкаської областей висаджуються з вертольотів групи російських диверсантів, які переодягаються у форму Збройних Сил України і просуваються в бік Києва.

"Не виключено, що частина переодягнутих ворогів уже пробралася в столицю, і що такий сценарій може повторюватися й на інших напрямках. Вочевидь, саме в такий спосіб реалізовується вчорашній заклик пуйла (Путіна, – ред.) до українських військових "брати владу в свої руки"", – наголосила нардеп.

Як відрізнити російських військових

Щоб виокремити перевдягнутих росіян від наших дуже важливо пам'ятати, що українські захисники спілкуються лише державною мовою.

"Всі бійці Збройних Сил, тероборони, правоохоронні органи мають зараз СПІЛКУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ! Не важливо, наскільки вона буде правильна і грамотна. Достатньо, що в такий спосіб буде значно легше виявити ворогів. Особливо в Києві і навколо Києва", – написала нардеп.

Раніше ми писали: