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Ryanair може стати головним інвестором України, але є умова

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 15:07
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За словами виконавчого директора – це буде модель, до якої вони будуть "агресивно рухатися"
Ryanair збільшить свою присутність на авіаринку України. Колаж: "Сьогодні"
Ryanair збільшить свою присутність на авіаринку України. Колаж: "Сьогодні"

Найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі Ryanair планує "агресивне розширення" на українському авіаринку. Це стане можливим, якщо Україна приєднається до угоди про "Відкрите небо" з Європейським Союзом, заявив виконавчий директор групи Майкл О'Лірі.

Про це повідомляє Reuters.

"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, – це Україна. Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до European Open Skies", – сказав О'Лірі.

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О'Лірі зазначив, що українська влада повинна приєднається до Open Skies до кінця 2 021-го. Він також додав, що Ryanair нині працює в п'яти українських аеропортах – Києві, Львові, Харкові, Одесі та Херсоні, в той час, коли в країні є до 12 аеропортів, відповідні стандартам авіакомпанії.

"Я думаю, що це, безумовно, буде модель, до якої ми будемо агресивно рухатися", – додав О'Лірі.

Глава Ryanair може отримати бонусних 100 мільйонів фунтів стерлінгів

Раніше ми повідомляли, що виконавчий директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лири може отримати зарплату в розмірі 100 мільйонів євро, незважаючи на те, що Ryanair зазнала величезних збитків під час пандемії.

Виявляється, що якщо в період з 2021 по 2024 рік вартість акцій компанії досягне 21 євро, то виконавчий директор авіакомпанії має право на бонус у розмірі 10 млн акцій.

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А акції Ryanair майже подвоїлися з моменту пандемії в березні 2020 року і зараз коливаються близько історичного максимуму. І це незважаючи на те, що в минулому році, під час локдауну, авіакомпанія зазнала збитків у розмірі 1,1 мільярда євро.

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