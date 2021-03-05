З полум'яним приватом з США – за що проти Коломойського ввели санкції

Американці підозрюють, що захищаючи Дніпропетровщину від агресії Росії в 2014, Коломойський не встояв від спокуси скористатися становищем топ-чиновника в особистих інтересах

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про санкції Сполучених Штатів проти українського олігарха Ігоря Коломойського: "Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха і колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського за його причетність до серйозної корупції".

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Часто кажуть, що у Коломойського абсолютно особливі відносини з президентом Зеленським. "Сьогодні" розбиралися, за що олігарх з Дніпра потрапив в немилість до американців, що його чекає далі і чи стане президент його захищати.



Нафта і переділ бізнесу – в чому США звинуватили Коломойського

Блінкен заявив, що Коломойський, очолюючи в 2014-2015 Дніпропетровську облдержадміністрацію, виявився "причетним до корупційних дій, що підривають верховенство права і віру української громадськості в демократичні інститути і суспільні процеси".

Питання тут непростий. В очах патріотичної громадськості Коломойський – великий молодець, тому що взяв сміливість розрулити ситуацію в Дніпрі 2014-го. Тоді Дніпробласть балансувала на межі перетворення на чергову "народну республіку" за аналогією з "ДНР" і "ЛНР".

У Дніпрі Коломойського досі багато хто підтримує. Незважаючи на те що нинішній мер Дніпра Борис Філатов з Коломойським публічно посварився, його перемогу на минулих виборах почасти пояснюють причетністю до команди олігарха.

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Що ж не подобається американцям в тій ситуації? Точно на це питання Блінкен не відповів.

Однак, найімовірніше, справа стосується нафти. 2014 року Коломойський перекачав 675 тисяч тонн технічної нафти з мережі нафтопроводів України, мотивуючи це тим, що нафтою могли заволодіти сепаратисти. Частково нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ Коломойського, але здебільшого залишили на зберігання в резервуарах компаній олігарха. При цьому власником нафти вважалося держпідприємство "Укртранснафта", яким керувала людина Коломойського – Олександр Лазорко.

"Укртранснафта" беззаперечно стала платити Коломойському за оренду резервуарів за явно завищеним прайсом – 6,75 грн. за тонну нафти. Виходило по 100 тис. дол. на добу. Схема виглядала корупційною – і, ймовірно, американці в курсі.

Були й інші епізоди. Наприклад, Коломойський мав вплив на компанію "Укрнафта", контрольний пакет в якій належав державі. Ймовірно, під впливом олігарха компанія відмовлялася платити рентні платежі і дивіденди.

Тоді ж, на посту губернатора Дніпробласті, Коломойський публічно висловлювався про необхідність переділу бізнесу в регіоні з залученням до цього добровольчих батальйонів. Так, 2015-го Борис Філатов, який в той час ще перебував у команді Коломойського, цитував слова бізнесмена в своєму ФБ:

"Держава сьогодні просто зобов'язана провести конфіскацію майна, заводів, акцій прихильників сепаратизму. Всіх тих, хто фінансував і продовжує фінансувати терор в країні, – писав Філатов. – Ставлю запитання: "А куди і кому майно це вилучене передавати?" ІВК відповідає: "До спеціального ВАТ, в якому акціонерами будуть учасники АТО, ветерани, родичі загиблих".

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Блінкен також зазначив: "Хоча ці санкції засновані на діях при його перебуванні на посаді, я також хочу висловити занепокоєність постійними зусиллями Коломойського, які тривають і зараз, щодо підриву демократичних процесів та інститутів в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому".

Тут, треба думати, йдеться про зв'язок Коломойського з колишнім журналістом, а нині – депутатом ВР Олександром Дубінським, котрий вже потрапив під санкції США . Причина санкцій – причетність Дубінського до так званих "плівок Деркача". Зокрема, Дубінський брав участь у пресконференціях Деркача, на яких відтворювалися аудіозаписи переговорів колишнього президента України Петра Порошенка і нинішнього президента США Джо Байдена.

Хто потрапив під санкції разом з Коломойським

Під санкції потрапили члени сім'ї олігарха:

Дружина Ірина Коломийська

дочка Анжеліка Коломийська

син Ізраїль Цві Коломойський.

Їм усім на цей момент заборонений в'їзд до Сполучених Штатів.

Тільки в'їзд до США – і все? Чим загрожують санкції

Ймовірно, не всі. Наслідки санкцій поки що складно уявити. Тому навіть експерти обережні у висловлюваннях на цей рахунок.

"Коли США накладають санкції, то це, власне кажучи, серйозні речі, і вони відповідно до їхнього законодавства далі можуть поширюватися і на активи. Тим більше, якщо йдеться про корупцію. Я не хочу поспішати з висновками, але вже зрозуміло, що це неординарне політичне рішення, яке точно не піде в позитив того, стосовно кого воно приймається", – вважає народний депутат, заступник голови енергокомітету Ради Олексій Кучеренко.

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Факт в тому, що оскільки зараз проти Коломойського здійснюється одночасно кілька розслідувань, то введення санкцій надзвичайно ускладнить позицію захисту олігарха.

Вперше про те, що проти Коломойського в США починається кримінальне розслідування, повідомили ще 2019 року – в американських ЗМІ.

Тоді Коломойський в коментарі українській пресі легковажно зауважив: "Може, якесь розслідування і ведеться, напевно. І воно буде проведено, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Тому що я нічого протизаконного на території США, або ЄС, або України не здійснював".

Однак у серпні 2020 на американській компанії Optima, що має безпосереднє відношення до Коломойського, почалися обшуки ФБР. За даними джерела американських ЗМІ в ФБР, компанію підозрюють у причетності до відмивання грошей з ПриватБанку.

У грудня 2020 Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського. На думку Мін'юсту США, будівля була придбана за рахунок грошей ПриватБанку, незаконно привласнених перед тим, як цей банк був націоналізований.

Потім стало відомо, що вже в середини 2020 Мін'юст США наполягає на конфіскації відразу трьох об'єктів нерухомості в США загальною вартістю в 60 млн. дол. – хмарочос у Клівленді, бізнес-центр у місті Луїсвілль і офісний центр у Далласі.

Україна захистить олігарха-патріота?

Часто політичні експерти вказують на зв'язок Коломойського з президентом Зеленським. Але якщо такий зв'язок і був, президент вже давно взяв курс на дистанціювання від олігарха, який все більше здається токсичним.

Політолог Валентин Гладких зазначає, що розрив між Коломойським і Зеленським став очевидним вже після того, як Андрій Богдан, якого вважають юристом Коломойського, покинув пост глави Офісу президента (лютий 2020). На його думку, відсутність дружби і партнерства між Коломойським і Зеленським стало особливо помітно зараз, після того, як Генпрокуратура вручила підозри трьом топменеджерам ПриватБанку, включаючи голову правління – Олександра Дубілета.

"Президент Зеленський вже не раз довів, що не діє в інтересах Коломойського. Досить згадати ухвалення банківського (антиколомойського) закону. Але, зрозуміло, люди Коломойського є у Верховній Раді. І не тільки у фракції Зеленського. Але тут питання, до яких меж доходить їх лояльність? Навряд чи вони палають бажанням йти в огонь і воду заради Ігоря Валерійовича. Так, людина з грошима, як Коломойський, може рекрутувати нардепів. Але не може змусити їх ухвалити закон, згідно з яким він – вище закону", – каже Гладких.

Як у Коломойського з санкціями в інших країнах

Всупереч поширеній думці, ім'я Ігоря Коломойського відсутня в списках громадян України, проти яких введені санкції в Російській Федерації. У РФ проти Коломойського порушена кримінальна справа за низкою епізодів у зв'язку з агресією Росії на Донбасі. Слідчий комітет навіть оголосив Коломойського в міжнародний розшук і видав постанову про "заочний арешт". Інтерпол у розшуку Коломойського Росії відмовив. І про ті справи в Москві зараз згадують не часто.

Кому ще з українських громадян загрожують санкції США

Точної відповіді на це запитання немає. Однак голова Держдепу Блінкен натякнув на можливість подальших санкційних рішень стосовно громадян України: "Державний департамент і надалі використовуватиме подібні повноваження та інструменти, щоб посилювати відповідальність корумпованих суб'єктів в регіоні і в усьому світі".

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