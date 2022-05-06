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Із простріляними ногами рятувала поранених. Подвиг 15-річної дівчинки з Попасної (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 12:07
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Дорогу до Бахмута було заміновано – вибухові пастки окупанти розташували у шахматному порядку
Підліток з Попасної вивезла сама поранених людей машиною. Фото: колаж "Сьогодні"
Підліток з Попасної вивезла сама поранених людей машиною. Фото: колаж "Сьогодні"

Поранена 15-річна дівчинка самостійно вивезла на автомобілі з Попасної чотирьох дорослих. Машина потрапила під обстріл російських окупантів. Крім того, дорогу замінували.

Відповідне відео опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

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Як розповіла 15-річна дівчинка, вона та ще четверо дорослих самостійно евакуювалися з Попасної, але машину розстріляли росіяни.

Двох чоловіків, у тому числі водія, було важко поранено уламками снаряду. Дівчині довелося сісти за кермо. Дорогу до Бахмута було заміновано – вибухові пастки ворог розташував у шахматному порядку.

Підліток керувала машиною близько 30 км. Дівчинка їхала з простріляними ногами, бо росіяни вдарили по авто ще раз.

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"Терміново була потрібна допомога, щоб не втратити багато крові... Міни на дорозі лежали в шахматному порядку. Але я якось проїхала там машиною, а далі там труп жінки лежав і стовп, але все ж таки проїхала. Машина глохла, бо акумулятор пробила куля. Мені це нелегко далося, було дуже боляче. Але я не кинула б людей далі під обстрілами", – розповіла 15-річна дівчинка.

Окупанти штурмують Рубіжне та Попасну, обстріляли автомобіль з волонтерами

Російські війська штурмують Рубіжне та Попасну. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Під Попасною 29 квітня приблизно опівдні росіянами був обстріляний автомобіль із волонтерами. Окупанти відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.

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