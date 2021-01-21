СБУ почала розслідування проти Шарія: що закидають блогеру

Силовики взялися за скандального блогера через його антиукраїнське відео в Мережі

Служба безпеки України почала розслідування проти блогера Анатолія Шарія, якому інкримінують посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За словами нардепа, сьогодні до активістів Шарія прийшли силовики в рамках оперативного провадження.

"За моєю заявою у листопаді представники СБУ відкрили кримінальне провадження проти блогера Анатолія Шарія. Тоді він опублікував відео на YouTube із зображенням, де карта країни була без Криму і частини Луганської та Донецької областей... Співробітники СБУ вручили його активісту повістку", – написав Гончаренко.

Сам же Шарій підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що сьогодні в будинок одного з його соратників прийшли три співробітники СБУ в балаклавах і вручили повістку "у справі про картинкку до відео на YouTube".

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Відзначимо, що блогер і журналіст не тільки відомий своїми антиукраїнськими заявами з 2014 року, але є фігурантом кримінальної справи у 2011 році за інсценування замаху на самого себе з обстрілом свого автомобіля. Також стосовно Шарія було порушено кримінальну справу за підозрою в хуліганстві після того, як він відкрив стрільбу з травматичної зброї в громадському місці і поранив людину.

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А влітку 2020 року ЗМІ показали шикарну віллу Анатолія Шарія в Іспанії. За оцінками журналістів, незадекларована вілла на березі моря коштує близько мільйона євро.

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