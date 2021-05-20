СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

Печерський районний суд Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Раніше слідчі СБУ оголосили в розшук Козака. Це сталося після того, як 11 травня нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру.
При цьому джерело в правоохоронних органах заявило сайту "Сьогодні", що поки розташування Козака їм невідомо.
"В Україні він чи ні – це поки нам невідомо", – повідомили "Сьогодні".
Як відомо, Медведчук і Козак підозрюються у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Зараз триває досудове слідство.
Нагадаємо, раніше Медведчук розповів, де знаходиться депутат Козак.