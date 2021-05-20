СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

СБУ дозволили затримати Козака, але правоохоронці поки не знають, де він перебуває

Печерський районний суд Києва дав дозвіл Службі безпеки України на затримання народного депутата Тараса Козака, якого підозрюють у держзраді.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Раніше слідчі СБУ оголосили в розшук Козака. Це сталося після того, як 11 травня нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру.

При цьому джерело в правоохоронних органах заявило сайту "Сьогодні", що поки розташування Козака їм невідомо.

"В Україні він чи ні – це поки нам невідомо", – повідомили "Сьогодні".

Як відомо, Медведчук і Козак підозрюються у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Зараз триває досудове слідство.

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Нагадаємо, раніше Медведчук розповів, де знаходиться депутат Козак.