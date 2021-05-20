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СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака

20 мая, 14:32

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

СБУ разрешили задержать Козака, но правоохранители пока не знают, где он находится

Тарас Козак. Фото: пресс-служба партии

Тарас Козак. Фото: пресс-служба партии

Печерский районный суд Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата Тараса Козака, которого подозревают в госизмене.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Ранее следователи СБУ объявили в розыск Козака. Это произошло после того, как 11 мая нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении.

При этом источник в правоохранительных органах заявил сайту "Сегодня", что пока местоположение Козака им неизвестно.

"В Украине он или нет – это пока нам неизвестно", – сообщили "Сегодня".

Как известно, Медведчук и Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас идет досудебное следствие.

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Напомним, ранее Медведчук рассказал, где находится депутат Козак.

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