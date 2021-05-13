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Медведчук рассказал, где находится подследственный депутат Козак

13 мая, 21:23

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам нардепа, он контактировал со своим соратником: "это мой друг, это член политсовета нашей партии. Естественно, мы контактировали"

Народный депутат Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму, находится в Беларуси.

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Об этом заявил лидер партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

"Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси", – отметил он.

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

По словам Медведчука, он контактировал со своим соратником: "это мой друг, это член политсовета нашей партии. Естественно, мы контактировали".

Печерский районный суд Киева отправил депутата Виктора Медведчука под домашний арест. Сам политик назвал это расследование против себя политической расправой и отрицает все обвинения.

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Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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