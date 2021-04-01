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СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру (фото)

1 квітня, 20:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони вивели понад 700 тисяч гектарів

Співробітники СБУ викрили чиновників Держгеокадастру, які організували масштабну схему розкрадання державних земель. Посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру діяли під "прикриттям" центрального керівництва.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. Зокрема понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру.

"Кіберфахівці СБУ зафіксували, що корупційний механізм функціонував через прогалини у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу "Докпроф", яку використовують у багатьох органах влади", - повідомили в СБУ.

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Правоохоронці провели обшуки у регіональних підрозділах Держгеокадастру та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Вони виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі триває досудове розслідування за ст. 362 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, тижнем раніше СБУ викрила шахрайську схему із заволодіння коштами громадян під приводом інвестування в криптовалюту і управління активами. За такою схемою було ошукано десятки українців на загальну суму близько 5 млн дол.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ викрили у хабарництві заступника директора одного з інститутів Національної академії наук.

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