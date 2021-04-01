СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру (фото)

Співробітники СБУ викрили чиновників Держгеокадастру, які організували масштабну схему розкрадання державних земель. Посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру діяли під "прикриттям" центрального керівництва.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. Зокрема понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники спецслужби встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру.

"Кіберфахівці СБУ зафіксували, що корупційний механізм функціонував через прогалини у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу "Докпроф", яку використовують у багатьох органах влади", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у регіональних підрозділах Держгеокадастру та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Вони виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

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Наразі триває досудове розслідування за ст. 362 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, тижнем раніше СБУ викрила шахрайську схему із заволодіння коштами громадян під приводом інвестування в криптовалюту і управління активами. За такою схемою було ошукано десятки українців на загальну суму близько 5 млн дол.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ викрили у хабарництві заступника директора одного з інститутів Національної академії наук.

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