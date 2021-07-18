Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

СБУ викликає в Україну міністра оборони Росії і "православного" олігарха

18 липня 2021 11:51

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше правоохоронні органи України вже повідомляли про підозру Шойгу і його навіть дозволили затримати

Путін і Шойгу (справа)

Путін і Шойгу (справа) / Фото: Reuters

Служба безпеки України викликає у Маріуполь міністра оборони Росії Сергія Шойгу і російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якому приписують фінансування бойовиків т.зв. "Л/ДНР" на Донбасі, для вручення їм підозр. Про це йдеться у відповідних повістках СБУ, передає Главком.

Реклама

Так, Шойгу викликаний на 20 липня до слідчого відділу для вручення йому підозри за ч. 3 ст. 27 КК, ч. 5 ст. 260 КК ("Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей"). Крім підозри слідчі хочуть допитати його.

Таку ж повістку старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій і Луганській областях Тарас Бутенко виписав і російському "православному" олігарху Костянтину Малофєєву. Його підозрюють у фінансуванні т.зв. "русского мира" на Донбасі.

В тренді
Скандал з ПЛР-тестами у "Борисполі". В аеропорту закидають побори приватній компанії
Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Нагадаємо, у 2016 році Генеральна прокуратура повідомила про підозру раднику Путіна, Шойгу і 13 російським генералам і чиновникам. Їм інкримінували вчинення тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку. А пізніше Печерський суд навіть дозволив затримати Шойгу.

А у 2017 році російський олігарх Малофєєв, що фінансував бойовиків, був оголошений у міждержавний розшук.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всім
Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всімУкраїна
Спека до +35 і потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)
Спека до +35 і потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)Україна
Монастирський призначений новим головою МВС: що відомо про наступника Авакова
Монастирський призначений новим головою МВС: що відомо про наступника АваковаУкраїна
"Нова пошта" домоглася свого – гігантський штраф за посилку в 500 гривень скасувалиБізнес
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
На вихідних спека, а потім
На вихідних спека, а потім "похолодання": як зміниться погода у найближчі дніУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти