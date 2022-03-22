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Здача Маріуполя не обговорюється: гендиректор "Метінвесту" розповів про ситуацію в місті

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22 березня, 12:10
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Гендиректор "Метінвест" розповів, скільки жителів залишалося у місті на момент його блокади російськими військами
Компанія "Метінвест" висловила позицію щодо можливості здачі Маріуполя
Компанія "Метінвест" висловила позицію щодо можливості здачі Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання здачі Маріуполя російським загарбникам навіть не допускається і це місто завжди було, є і залишиться українським.

Про це заявив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков, передає "РБК-Україна".

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"Позиція влади, військових та мешканців залишається незмінною: Маріуполь – це українське місто. Так вважає і Рінат Ахметов", – сказав він.

За словами Риженкова, вже три тижні Маріуполь обстрілюється російськими військами з усіх боків та з найрізноманітнішого озброєння – наземних установок, авіації та навіть кораблів.

Риженков розповідає, що зв'язок із жителями міста практично відсутній і на момент оточення у Маріуполі перебувало понад 400 тис. осіб. Зараз більшість ховаються у підвалах та бомбосховищах вже три тижні.

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"Запасів їжі та товарів першої необхідності, які ми зробили у бомбосховищах, не вистачило на такий тривалий термін. Зараз у місті гуманітарна катастрофа", – поділився Риженков.

Гендиректор також заявив, що під обстріл потрапив один з металургійних заводів компанії в місті, але після перемоги в цій війні його обов'язково буде відбудовано заново.

"Навіть після обстрілів ми віримо, що зможемо відновити роботу заводу – це позиція українських мешканців, Ріната Ахметова та української влади", – наголосив він.

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Евакуація з Маріуполя

22 березня триває евакуація мешканців Маріуполя, повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

У вівторок працюватимуть такі маршрути:

  • Бердянськ – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).
  • Мангуська громада – Запоріжжя (місце збору – с. Юріївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна").
  • Микільське – Запоріжжя (місце збору – школа №2, вул. Паркова, 23).

"Сьогодні" також писали, що з Маріуполя насильно вивезли тисячі людей у Росію, і розповідали, хто наказав бомбардувати міський пологовий будинок.

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