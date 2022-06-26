Шойгу приїхав до України? Що відомо (відео)

Куди саме приїжджав міністр оборони, не уточнюється

Сергія Шойгу помітили в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїхав до України на окуповані території. Він проінспектував угруповання військ, відвідав командні пункти, де заслухав доповіді про поточну обстановку та дії російських окупантів на головних напрямках.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як стало відомо, під час візиту Шойгу також вручив державні нагороди: медалі "Золота Зірка" героя РФ та Ордени Мужності.

Куди саме приїжджав міністр, не уточнюється.

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Шойгу виступив у Міноборони РФ з заявою про війну в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вперше з березня прокоментував війну в Україні. Як повідомляє BBC, глава оборонного відомства заявив, що план нібито "звільнення" так званих "ДНР" і "ЛНР" виконується послідовно.

"Послідовно реалізується план щодо "звільнення" Донецької та Луганської "народних республік", – повідомив Шойгу, виступаючи на колегії Міноборони РФ.

Він також додав, що на окупованих Росією територіях нібито налагоджується "мирне життя". При цьому Шойгу звинуватив США та інші західні країни в тому, що вони роблять все, щоб максимально затягнути хід війни.

"Наростаючі обсяги постачання іноземного озброєння наочно демонструють їхні наміри провокувати київський режим воювати до останнього українця", – сказав голова Міноборони Росії.

Раніше ми розповідали, що російські полковники незадоволені керівниками так званої "спецоперації" Росії в Україні. Зокрема, вони констатують, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу абсолютно некомпетентний у військовій справі, а президента Володимира Путіна звинувачують у провалі у війні з Україною.