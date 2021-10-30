Штам "Дельта" не діє на вакцини? Відповідь Комаровського

Якщо у людини слабкий захист – в організмі відбувається мутація

Євген Комаровський рекомендує щеплюватися вже наявними вакцинами. Колаж "Сьогодні".

Кандидат медичних наук та популярний педіатр Євген Комаровський розповів, що всі зареєстровані в Україні вакцини працюють проти "Дельта".

Про це він сказав у програмі "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" на каналі "Україна 24".

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Штам Дельта

"Якби був той Уханьський штам давали б стовідсотковий захист від симптоматичної хвороби, але від вірусу, що мутував, вони дають легку форму, вони захищають від реанімації, ось це їхнє завдання. Ми всі повинні знати, звідки в цей світ приходить мутація, наступна: якщо у вас багато антитіл – ви не занедужаєте, якщо у вас немає антитіл, ви занедужаєте відразу, який би вірус до вас потрапив. Якщо у вас слабкий захист – в організмі людей відбувається мутація", – сказав Комаровський.

Дивіться повний ефір програми "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" на каналі "Україна 24".

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