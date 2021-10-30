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СЬОГОДНІ Новини України

Штам "Дельта" не діє на вакцини? Відповідь Комаровського

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 00:19
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Якщо у людини слабкий захист – в організмі відбувається мутація
Євген Комаровський рекомендує щеплюватися вже наявними вакцинами. Колаж "Сьогодні".
Євген Комаровський рекомендує щеплюватися вже наявними вакцинами. Колаж "Сьогодні".

Кандидат медичних наук та популярний педіатр Євген Комаровський розповів, що всі зареєстровані в Україні вакцини працюють проти "Дельта".

Про це він сказав у програмі "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" на каналі "Україна 24".

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Штам Дельта

"Якби був той Уханьський штам давали б стовідсотковий захист від симптоматичної хвороби, але від вірусу, що мутував, вони дають легку форму, вони захищають від реанімації, ось це їхнє завдання. Ми всі повинні знати, звідки в цей світ приходить мутація, наступна: якщо у вас багато антитіл – ви не занедужаєте, якщо у вас немає антитіл, ви занедужаєте відразу, який би вірус до вас потрапив. Якщо у вас слабкий захист – в організмі людей відбувається мутація", – сказав Комаровський.

Дивіться повний ефір програми "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" на каналі "Україна 24".

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