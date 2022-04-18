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"Жартів у мій бік побільшало": як живеться Володимиру Путіну в Україні

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 17:40
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Повний тезка російського президента розповів про своє ставлення до країни-агресора
Володимир Путін із міста Хмельницький. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін із міста Хмельницький. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні, згідно з реєстраційними базами, проживають як мінімум 6 чоловіків, які мають прізвище Путін і при цьому ім'я – Володимир. Як живеться після 24 лютого в Україні з таким поєднанням імені та прізвища, коли найвідомішого носія ненавидить вся Україна та півсвіту – це ми запитали в українського Володимира Путіна.

Як розповів "Сьогодні" 50-річний тезка Путіна, він живе у Хмельницькій області, раніше працював заступником начальника управління ЖКГ мерії Хмельницького, має досвід утеплення будинків, ніколи не їв щі, але завжди радий рідному українському борщу.

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"Жартів у мій бік, звичайно, побільшало. Наприклад, на блокпосту перевіряють документи, вчитуються в ім'я та прізвище, після чого кажуть, мовляв, усе Путіна спіймали. Але я не ідентифікую себе з російським президентом, у мене до Росії негативне ставлення", – каже Володимир Путін.

До цього додає, що, як і мільйонам українців, у його край теж прийшла війна і падали ракети.

"Кілька прильотів до нас все ж таки було. На другий день війни треба було їхати до Вінниці. Ніколи не забуду пробку завдовжки близько 50 км...", – каже Володимир Путін.

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Путіни в Україні торгують нерухомістю, чаєм та прянощами

Також ми дізналися, чим в Україні опікуються інші однофамільці президента країни-агресора.

  • Наприклад, Путін з міста Біла Церква Київської області в держреєстрі підприємців значиться як фахівець по роботі з нерухомістю.
  • Путін з чернівецького села Малинці, згідно з реєстром, торгував чаєм і прянощами.
  • Путін з села Козельщина Полтавської області значився як підприємець сфери освіти.
  • Відповідно до реєстру, є Путіни і в Київській області. Наприклад, Путін з Обухова займається підприємництвом у сфері комп'ютерних технологій.
  • Ще один Путін значився підприємцем у місті Канів Черкаської області, де покоїться прах Тараса Шевченка.

Всього, згідно з реєстраційними даними, в Україні проживають як мінімум 112 людей з прізвищем Путін.

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Раніше ми повідомляли, що у США заарештували чорношкірого Володимира Путіна.

Також нагадаємо, як живеться тезкам нового президента України: у країні мінімум 33 Володимира Зеленського.

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