Симптоми хантавірусу: хто ризикує заразитися інфекцією

В Україні фіксують перші випадки хантавірусу, який вражає нирки і може закінчитися летально.

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Сайт "Сьогодні" розповідає про те, як відбувається зараження і як хантавірус визначити у себе.

Переносниками хантавірусу є гризуни. Найчастіше зараження відбувається при контакті з ними або продуктами їх життєдіяльності (сеча, слина, послід).

Хантавірус потрапляє в організм різними шляхами. Наприклад, при вдиханні мікрочастинок посліду разом з повітрям, через забруднену воду і їжу, або через укус.

Незважаючи на те, що для хантавірусу не характерна передача захворювання від людини до людини, такі випадки все ж зустрічаються, але далеко за межами Європи.

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До симптомів хантавірусу відносять високу температуру, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку. Дуже часто захворювання проходить важко, бо виникають проблеми з нирками. У разі порушення роботи нирок, може бути летальний результат.

Також ми писали про те, де були зафіксовані перші випадки хантавірусу і як від нього вберегтися.

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