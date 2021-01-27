Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини України

Симптоми хантавірусу: хто ризикує заразитися інфекцією

27 січня, 01:23

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Переносниками хантавірусу є гризуни

В Україні фіксують перші випадки хантавірусу, який вражає нирки і може закінчитися летально.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розповідає про те, як відбувається зараження і як хантавірус визначити у себе.

Переносниками хантавірусу є гризуни. Найчастіше зараження відбувається при контакті з ними або продуктами їх життєдіяльності (сеча, слина, послід).

Хантавірус потрапляє в організм різними шляхами. Наприклад, при вдиханні мікрочастинок посліду разом з повітрям, через забруднену воду і їжу, або через укус.

В тренді
Україна повинна терміново від'єднатися від загальної енергосистеми з Білоруссю і РФ – Вітренко

Незважаючи на те, що для хантавірусу не характерна передача захворювання від людини до людини, такі випадки все ж зустрічаються, але далеко за межами Європи.

Реклама

До симптомів хантавірусу відносять високу температуру, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку. Дуже часто захворювання проходить важко, бо виникають проблеми з нирками. У разі порушення роботи нирок, може бути летальний результат.

Також ми писали про те, де були зафіксовані перші випадки хантавірусу і як від нього вберегтися.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

захворювання зараження хантавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратисткуУкраїна
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днямиФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти