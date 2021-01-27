Хантавірус: все, що потрібно знати про рідкісне захворювання

В Україні зафіксували перші випадки рідкісного захворювання – хантавірусу. Розповідаємо, як передається інфекція і що потрібно знати про цей вірус.
По всьому світу хантавірус виявляється у диких гризунів, які переносять вірус протягом усього життя через сечу і екскременти.
Де були зафіксовані випадки хантавірусу?
Спочатку вірус з'явився в Азії. За версією вчених, в Європу його принесли дикі щури.
У березні 2020 року стало відомо про перший летальний випадок від інфекції – помер чоловік у Китаї. Уже в листопаді з'явилася інформація про випадок зараження хантавірусом у Європі.
У Німеччині дівчина заразилася від щура. Тоді група дослідників клініки Charité підтвердила випадок передачі хантавірусу людині.
Про перший випадок рідкісного захворювання в Україні стало відомо в 2019 році. Днями стало відомо про ще одного хворого – у Львівській області заразився чоловік. Перебіг хвороби був важким, у пацієнта виникли проблеми з нирками. Наразі він здоровий і вже повернувся додому.
Як передається хантавірус?
Передача інфекції відбувається між гризунами. Люди заражаються в результаті вдихання випарів від виділень гризунів. Поки немає точної інформації, як вірус передається від людини до людини, однак, такі випадки фіксувалися вкрай рідко.
Симптоми хантавірусу:
- висока температура;
- дрібні крововиливи;
- біль у м'язах і попереку.
Людина може померти, якщо робота нирок порушиться. Хворий може не вийти з цього стану.
Як уберегтися від хантавірусу?
Фахівці рекомендують ретельно мити продукти і руки, особливо після контакту з тваринами.
Нагадаємо, житель Дрогобицького району звернувся до медиків зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку. Результати аналізів підтвердили хантавірус. У нього діагностували хантавірус.
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