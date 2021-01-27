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Хантавірус: все, що потрібно знати про рідкісне захворювання

27 січня, 00:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо, як уберегтися від хантавірусу

В Україні зафіксували перші випадки рідкісного захворювання – хантавірусу. Розповідаємо, як передається інфекція і що потрібно знати про цей вірус.

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По всьому світу хантавірус виявляється у диких гризунів, які переносять вірус протягом усього життя через сечу і екскременти.

Де були зафіксовані випадки хантавірусу?

Спочатку вірус з'явився в Азії. За версією вчених, в Європу його принесли дикі щури.

У березні 2020 року стало відомо про перший летальний випадок від інфекції – помер чоловік у Китаї. Уже в листопаді з'явилася інформація про випадок зараження хантавірусом у Європі.

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У Німеччині дівчина заразилася від щура. Тоді група дослідників клініки Charité підтвердила випадок передачі хантавірусу людині.

Про перший випадок рідкісного захворювання в Україні стало відомо в 2019 році. Днями стало відомо про ще одного хворого – у Львівській області заразився чоловік. Перебіг хвороби був важким, у пацієнта виникли проблеми з нирками. Наразі він здоровий і вже повернувся додому.

Як передається хантавірус?

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Передача інфекції відбувається між гризунами. Люди заражаються в результаті вдихання випарів від виділень гризунів. Поки немає точної інформації, як вірус передається від людини до людини, однак, такі випадки фіксувалися вкрай рідко.

Симптоми хантавірусу:

  • висока температура;
  • дрібні крововиливи;
  • біль у м'язах і попереку.
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Людина може померти, якщо робота нирок порушиться. Хворий може не вийти з цього стану.

Як уберегтися від хантавірусу?

Фахівці рекомендують ретельно мити продукти і руки, особливо після контакту з тваринами.

Нагадаємо, житель Дрогобицького району звернувся до медиків зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, біль в м'язах і попереку. Результати аналізів підтвердили хантавірус. У нього діагностували хантавірус.

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