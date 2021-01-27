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Симптомы хантавируса: кто рискует заразиться инфекцией

27 января, 01:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Переносчиками хантавируса являются грызуны

В Украине фиксируют первые случаи хантавируса, который поражает почки и может закончиться летально.

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Сайт "Сегодня" рассказывает о том, как происходит заражение и как хантавирус определить у себя.

Переносчиками хантавируса являются грызуны. Чаще всего заражение происходит при контакте с ними или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, помет).

Хантавирус попадает в организм разными путями. Например, при вдыхании микрочастиц помета вместе с воздухом, через загрязненную воду и еду, или через укус.

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Несмотря на то, что для хантавируса не характерна передача заболевания от человека к человеку, такие случаи все же встречаются, но далеко за пределами Европы.

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К симптомам хантавируса относят высокую температуру, мелкие кровоизлияния, боль в мышцах и пояснице. Очень часто заболевание проходит тяжело, так как возникают проблемы с почками. В случае нарушения работы почек, может быть летальный исход.

Также мы писали о том, где были зафиксированы первые случаи хантавируса и как от него уберечься.

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