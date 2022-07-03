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СЬОГОДНІ Новини України

Синоптики попередили про посилення спеки

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 липня, 11:59
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, якою буде температура у регіонах
Спека у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Спека у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Після дощів прогноз погоди в Україні на 4 липня, підготовлений синоптиками, порадує мешканців нашої країни Температура повітря практично по всій Україні очікується трохи вище за норму, з денними максимальними значеннями близько 35 градусів тепла. На вулицю без сонцезахисних окулярів, крему та головного убору краще не виходити. Також у цей день важливо дотримуватися водного балансу в організмі, а щоб не отримати сонячний удар – пересувайтеся вулицею в тіні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 4 липня?

В Україні у понеділок, 4 липня, спека знову охопить країну. Опади синоптики не прогнозують.

У західній частині країни вдень буде від 28 до 30 градусів тепла, вночі 16-18 зі знаком плюс. Найспекотніше буде в Ужгороді, там стовпчики термометрів піднімуться до 31.

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У північних областях вдень температура становитиме 32-34 градуси тепла, вночі обіцяють 17-19. Очікується мінлива хмарність.

На сході України вдень очікується від 30 до 32 із позначкою плюс, вночі від 16 до 19.

У південних регіонах також буде спекотно, вдень від 32 до 34 градусів, вночі 17-20. Опадів не передбачається.

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У центральній частині вдень стовпчики термометрів покажуть 34 градуси тепла, вночі 16-18.

У Києві очікується 32-34 градуси тепла вдень та 17-19 вночі.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам докладний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також нагадаємо, хто схильний до метеозалежності.

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