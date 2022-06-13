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Синоптики розповіли, де в Україні пройдуть дощі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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13 червня, 06:05
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Спека в Україні трохи спаде
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на понеділок 13 червня. В Україні трохи спаде спека, у деяких областях прогнозуються дощі та грози. Температура повітря не перевищить 30 градусів у більшості регіонів, лише у Приазов'ї очікується до +33 градусів. У Києві опадів не очікується. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вдень у східній частині України та західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. В окремих районах можливі град, шквали 15-20 м/с. На решті території України без опадів.

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Вітер північний, північний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 14-19°, на півдні країни до 22°, вдень +28+33 градуси, у північних областях +25+30 градусів.

У Києві 13 червня без опадів; температура вночі +17+19, вдень +27+29 градусів. Вітер північний, північний, 5-10 м/с.

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Зазначимо, у людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання та розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється у втрати фізичних сил, а й у спаді розумової діяльності. Творчим людям важко зібратися з думками. Занепад сил спостерігається і в тих, хто займається фізичною працею.

У спекотні дні дуже важливо берегтися від перегріву. Лікарі радять не забувати про сонцезахисні засоби та головні убори, пити побільше води, відмовитися від алкоголю, кави та чорного чаю. Також не рекомендується без потреб виходити вдень на сонце.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Також українців попереджали, що за спекотної погоди посилюється ймовірність пожеж, тому потрібно бути обережними.

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Крім того, ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень

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