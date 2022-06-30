Синоптики розповіли, які області України сьогодні поливатимуть дощі

У деяких населених пунктах температура повітря сягатиме 36 градусів тепла

У деяких областях дощ врятує українців від спеки/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 30 червня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде спекотною. Сьогодні температура повітря буде високою, водночас подекуди очікуються опади. Стовпчики термометрів сягатимуть 36 градусів вище нуля.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 30 червня?

Сьогодні дощі прогнозують у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність.Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 27 до 36 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +25...+28 градусів.

У північних регіонах – 25-31 градус тепла. На півдні очікується 28-32 градуси вище нуля.

У Києві прогнозують дощ, +27-29 градусів, а в Сімферополі теж будуть опади — 27-29 градусів.

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Деяким людям у спеку дуже важко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і охолоджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відчиняйте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють значно менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

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