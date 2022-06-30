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Синоптики розповіли, які області України сьогодні поливатимуть дощі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 червня, 06:10
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У деяких населених пунктах температура повітря сягатиме 36 градусів тепла
У деяких областях дощ врятує українців від спеки/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"
У деяких областях дощ врятує українців від спеки/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у четвер, 30 червня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде спекотною. Сьогодні температура повітря буде високою, водночас подекуди очікуються опади. Стовпчики термометрів сягатимуть 36 градусів вище нуля.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 30 червня?

Сьогодні дощі прогнозують у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність.Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 27 до 36 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +25...+28 градусів.

У північних регіонах – 25-31 градус тепла. На півдні очікується 28-32 градуси вище нуля.

У Києві прогнозують дощ, +27-29 градусів, а в Сімферополі теж будуть опади — 27-29 градусів.

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Деяким людям у спеку дуже важко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і охолоджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відчиняйте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють значно менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

Читайте також, якою була погода в Україні вчора. Раніше сайт "Сьогодні" давав прогноз магнітних бур на червень.

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Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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