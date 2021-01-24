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"Ситуація стабілізувалася" – Степанов про результати локдауну

24 січня, 19:29

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк

За словами глави МОЗ, карантин посилювали не дарма

Завдяки посиленим карантинним обмеженням в Україні з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему і медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, сьогодні цифра становить 18 651", – написав він у своєму Facebook.

Крім того, міністр подякував усім, хто дотримувався обмежень. Зокрема, підприємцям, які чесно виконували протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги. За словами Степанов, завдяки цьому від зараження вдалося врятувати велику кількість людей.

Також глава МОЗ нагадав про правила, які почнуть діятив Україні вже завтра.

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Також читайте наше інтерв'ю з Йосипом Зісельсом, який прорахував пандемію. Він розповів чому "коронавірусна" статистика бреше і навіщо потрібен локдаун.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Украина результати коронавірус локдаун
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