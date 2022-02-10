Ситуація погіршується. В Україні залишилася лише одна жовта зона

В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 10 лютого жовтих майже не залишилося.
Про це свідчать дані МОЗ.
Тепер у жовтій зоні карантинних обмежень перебуває лише Полтавська область. Ще два регіони – червоні. Решта – у помаранчевій зоні.
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Карантинні зони в Україні
Жовта:
- Полтавська область.
Червона:
- Рівненська область;
- Івано-Франківська область.
Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.
Карантинні зони 10 лютого. Скріншот з сайту МОЗ
Ще три області незабаром стануть червоними
В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Туди переводять Закарпатську, Луганську та Хмельницьку області.
Таке рішення 8 лютого прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Статистика погіршується
Протягом минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж добою раніше.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4128 осіб;
- летальних випадків – 280;
- одужало – 16 628 осіб.
Найбільше нових випадків в Одеській області – майже 4 тисячі. Серед "лідерів" також Київ (3880 випадків), Житомирська (2602) та Дніпропетровська (2420) області.
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