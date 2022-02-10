Ситуація погіршується. В Україні залишилася лише одна жовта зона

Список червоних зон от-от розшириться, карантин поступово починають посилювати в багатьох регіонах

В Україні посилюють карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову оновили карантинні зони. Станом на ранок 10 лютого жовтих майже не залишилося.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Тепер у жовтій зоні карантинних обмежень перебуває лише Полтавська область. Ще два регіони – червоні. Решта – у помаранчевій зоні.

Карантинні зони в Україні

Жовта:

Полтавська область.

Червона:

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Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Решта областей та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Карантинні зони 10 лютого. Скріншот з сайту МОЗ

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Ще три області незабаром стануть червоними

В Україні з 11 лютого розширюється червона карантинна зона. Туди переводять Закарпатську, Луганську та Хмельницьку області.

Таке рішення 8 лютого прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Статистика погіршується

Протягом минулої доби, 9 лютого, в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, що на 3 тисячі більше, ніж добою раніше.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4128 осіб;

летальних випадків – 280;

одужало – 16 628 осіб.

Найбільше нових випадків в Одеській області – майже 4 тисячі. Серед "лідерів" також Київ (3880 випадків), Житомирська (2602) та Дніпропетровська (2420) області.

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