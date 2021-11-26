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Ситуація погіршилася? У Львові продовжили жорсткий карантин

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 листопада, 19:00
В закладинки
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Рішення сьогодні прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС
Посилений карантин у місті продовжиться щонайменше до 13 грудня.
Посилений карантин у місті продовжиться щонайменше до 13 грудня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла рішення щодо продовження посиленого карантину у Львові до 13 грудня.

Про це за підсумками засідання комісії ТЕБ і НС повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.

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"Продовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня. 605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів перебуває у "червоній зоні", – повідомив Москаленко.

Він також додав, що комісія ТЕБ та НС надала попередження за порушення карантинних вимог для низки закладів у місті:

  • спорткомплекс "Євроспорт",
  • "Eros show bar" (площа Ринок, 11),
  • "Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),
  • "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братів Рогатинців, 18),
  • Кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.

Нещодавно у Львові послабили карантин

У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжили навчання у очному форматі. Також у місті скасували частину та інших правил

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Мер Андрій Садовий наголосив, що у місті відновлюють роботу деякі заклади, але Львів продовжує перебувати у червоній зоні.

"Відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції. Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", – додав очільник міста.

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