Ситуація погіршилася? У Львові продовжили жорсткий карантин

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) прийняла рішення щодо продовження посиленого карантину у Львові до 13 грудня.
Про це за підсумками засідання комісії ТЕБ і НС повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в Facebook.
"Продовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня. 605 хворих на ковід перебуває у міських медичних закладах, Львів перебуває у "червоній зоні", – повідомив Москаленко.
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Він також додав, що комісія ТЕБ та НС надала попередження за порушення карантинних вимог для низки закладів у місті:
- спорткомплекс "Євроспорт",
- "Eros show bar" (площа Ринок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братів Рогатинців, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братів Рогатинців, 18),
- Кінотеатр "Multiplex" у ТРЦ Victoria Gardens.
Нещодавно у Львові послабили карантин
У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжили навчання у очному форматі. Також у місті скасували частину та інших правил
Мер Андрій Садовий наголосив, що у місті відновлюють роботу деякі заклади, але Львів продовжує перебувати у червоній зоні.
"Відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції. Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", – додав очільник міста.
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