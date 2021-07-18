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Скандал з ПЛР-тестами в "Борисполі". В аеропорту закидають побори приватній компанії

18 липня 2021 9:00

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Керівництво "Борисполя" обіцяє всебічну перевірку інциденту

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" відреагували на скандал з виявленою корупційною схемою на ПЛР-тестах, про яку напередодні повідомив в Мережі журналіст.

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У коментарях до опису проблеми заступниця керівника відділу зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ аеропорту Юлія Красовська пообіцяла перевірку викладених фактів, починаючи з понеділка.

Водночас, Красовська вказала на кілька моментів, які можуть говорити про непричетність співробітників аеропорту.

"В аеропорту" Бориспіль "на стійках реєстрації пасажирів обслуговують не завжди працівники аеропорту. Наприклад, у згаданій вами авіакомпанії власна хендлінгова служба, і це не працівники аеропорту. Щодо тестів. Аеропорт "Бориспіль" пропонує зробити тестування на 2 поверсі терміналу D. Саме за цю послугу ми, як аеропорт, можемо відповідати в частині забору біоматеріалу. Компанія, про яку ви згадуєте, це приватна компанія. І це не співробітники аеропорту", – зазначає представниця "Борисполя".

У коментарях до посту люди пишуть, що випадок не поодинокий.

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Нагадаємо, співробітників аеропорту "Бориспіль" звинуватили в корупційній схемі – нібито вони тягнуть час на здачу ПЛР-тесту, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.

Про незвичайних контрабандистів, який намагався провезти через "Бориспіль" діаманти, дивіться в сюжеті:

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