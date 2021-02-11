Розбірки навколо ATR: через що посварилися Муждабаев і політолог Романенко

Керівництво каналу звинувачують у розкраданнях, те у відповідь, стверджує, що влада хоче закрити ATR

Перейшли на особистості. Ситуація навколо кримсько-татарського телеканалу ATR перетворилася у відкриту сварку. Ініціатором виступив шеф-редактор порталу "Хвиля", політичний експерт Юрій Романенко. Він звинувачує власника телеканалу Ленура Іслямова і заступника гендиректора Айдера Муждабаєва у нецільовому використанні бюджетних коштів. Муждабаєв негайно відповів. "Сьогодні" розбиралася в аргументах сторін.

У чому звинувачують власників каналу

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Все почалося 6 лютого, коли Романенко в своєму влозі на youtube виклав ролик з промовистою назвою "Патриотические кровосиси: Муждабаеву и Ислямову пришло время готовиться на выход", в якому є звинувачення на адресу власника і топа ATR. Ролик підкріплювали публікації на "Хвилі", в яких Романенко у довільній формі озвучив такі звинувачення:

Канал ATR неефективний як засіб масової інформації: аудиторія передач кримськотатарською в YouTube становить 700-800 людей, тоді як на півострові проживає до 300 тис. кримських татар.

Іслямов, як громадянин Російської Федерації, після окупації Криму займав посаду "віце-прем'єра" у російській окупаційній адміністрації. Але через кілька місяців переїхав до Києва.

Водночас, Айдер Муждабаєв раніше обіймав посаду заступника головного редактора газети "Московський комсомолець", яку Романенко називає підконтрольною ГРУ.

У 2016-2020 рр. ATR (юридична особа – фірма "Атлант-СВ") отримав з українського бюджету майже 210 млн грн (приблизно 8 млн дол.). З них понад 159 млн через Мінсоцполітики і 50 млн через Мінкульт під керівництвом Олександра Ткаченка. Виплати через Мінсоцполітики здійснювалися за програмою підтримки депортованих кримських татар.

Перевірка діяльності каналу рахунковою палатою в кінці 2018 – на початку 2019 року. показала нецільове використання 124,3 млн грн платників податків. Незважаючи на висновки Рахункової палати, держфінансування ATR було розблоковане у травні 2020-го.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за ст. 210 "Нецільове використання бюджетних коштів" (від 2 до 5 років) Муждабаєв та Іслямов планують отримати політичний притулок у Європі.

Що з цього правда

Робота Іслямова в окупаційному уряді Аксьонова ні для кого не секрет. В якості причини його звільнення газета "Комерсант" називає зрив програми з облаштування на півострові татар, депортованих з Криму за радянських часів.

У лютому 2019 року Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження щодо Іслямова за звинуваченням у державній зраді та сепаратизмі, але в подальшому цю історію не коментували ані в СБУ, ані Іслямов. Зате відомо, що в Криму за аналогічним звинуваченням його заочно засудили на 19 років.

Щодо російського громадянства, то в інтерв'ю виданню "Гордон" сам Іслямов зізнався в тому, що у нього два паспорти – російський і український.

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Айдер Муждабаєв дійсно працював заступником головного редактора "Московського комсомольця" з 2008 по травень 2015 рр. (Публікувався як автор з 1998-го.)

Звіт Рахункової палати є у відкритому доступі. На сороковий сторінці дійсно можна прочитати, що представники компанії "Атлант-СВ" просто відмовилися показати ревізорам хоч якісь документи про те, на що були витрачені державні кошти. Нібито через комерційну таємницю.

Що відповіли в ATR на звинувачення

Ленур Іслямов поки що утримувався від коментарів. Щодо Муждабаєва, то на своїй сторінці у Facebook він не соромиться міцних висловлювань: пише про зрадників, які "проср * ли Майдан", і "муд * ків", що оточують президента Зеленського.

А віце-прем'єр-міністр-мінстрі з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков названий "явним колаборантом", "відкритим ворогом кримських татар", "можливо", який виконує замовлення Кремля на знищення каналу.

Нагадаємо, що Резніков запропонував керівництву каналу взяти участь в конкурсі на держфінансування розміром 50 млн гривень (це нижня планка річного бюджету каналу) нарівні з іншими 14 ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території.

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Разом з тим, цікаво те, що в колонці для "Української правди", яку можна вважати відповіддю на випади Юрія Романенка (в тексті йдеться про "брехні ... про те, як" Муждабаев і Ко "розграбували держбюджет"), Айдер Муждабаєв уникає і згадки прізвища Романенко, і сайту "Хвиля". Замість цього згадуються "вкрай маловідомі українські ЗМІ". А поширенням звинувачень займалися переважно "російські пропагандистські ресурси". Коротенько "наша відповідь Керзону" звучить так:

Мета цієї інформаційної атаки – дискредитація каналу як непрозорої комерційної структури, спрямована на зниження підтримки в українському суспільстві як самого ATR, так і кримських татар загалом. Разом з тим, автор поста асоціює телевізійний канал, що мовить для кримських татар, з самим кримськотатарським народом.

Всі проблеми каналу створюються штучно, один з безпосередньо винних у цьому – Олексій Резніков.

Муждабаєв заперечує, що рахункова палата "мала претензії до фінансування ATR". Він посилається на той же звіт, що лежить у відкритому доступі, що і Романенко. Зазначимо, що в звіті говориться не про фінансування, а швидше навпаки – про витрати.

У колонці визнається, що участь в конкурсі, який пропонує Резніков, може мати для роботи каналу негативні наслідки.

Хто виступив на підтримку телеканалу

Очільник Національного громадського телебачення України Зураб Аласанія, лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, художник, директор Одеського державного музею Олександр Ройтбурд, видавці та музиканти Дмитро і Віталій Капранови.

Нагадаємо, що п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про фінансування телеканалу ATR2 грудня 2016 року. Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради на сторінці законопроєкту №5333.

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