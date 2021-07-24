Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини України

SkyUp відкриває прямі рейси до узбекистанського Навої: скільки коштує квиток

24 липня 2021 7:00

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

У компанії розповіли, в який день тижня будуть літати рейси в узбецьке місто і які умови для мандрівників

SkyUP відкриває для українців нове місто Узбекистану / колаж "Сегодня"

SkyUP відкриває для українців нове місто Узбекистану / колаж "Сегодня"

З серпня авіакомпанія SkyUp відкриває прямі рейси в центр гірничодобувної промисловості Узбекистану – місто Навої. Літаки будуть туди літати раз на тиждень. Раніше українці могли скористатися прямими рейсами лоукостера в Ташкент.

Реклама

Про це повідомили на сайті компанії.

У Навої рейси будуть здійснюватися раз на тиждень по вівторках.

Читайте також: Новий куточок світу для туристів. SkyUp відкриває прямі рейси до Саудівської Аравії

Вартість квитків:

  • з Києва в Навої: від 6 941 грн (з багажем до 23 кг);
  • з Навої до Києва: від 8 305 грн (з багажем до 23 кг).
Реклама

При подорожі в Узбекистан громадянам України необхідно мати довідку про негативний ПЛР-тест, який був зроблений за 72 години до в'їзду в країну.

В тренді
Дощі відступили. Як зміниться погода в Україні 24 липня (карта)
В Україні знову не буде жодного дощику

Після прибуття необхідно буде заповнити анкету, в якій вказати адресу місця проживання/перебування. Якщо поїздка в Узбекистан короткострокова, це також необхідно вказати в анкеті.

Читайте також: SkyUp відкриває прямі рейси на Мадейру: скільки коштує квиток

Відбування 14-денної самоізоляції не потрібно, хоча офіційно цю вимогу уряд Республіки Узбекистан не скасовував.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні . За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що SkyUp запускає новий рейс до Греції .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Плюс Швеція і Франція. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлено)
Плюс Швеція і Франція. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлено)Україна
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукор
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукорЕкономіка
Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курс
Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курсФінанси
У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року
У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 рокуУкраїна
Чекаємо на ще дві хвилі спеки та сильні зливи: синоптики про погоду у серпні
Чекаємо на ще дві хвилі спеки та сильні зливи: синоптики про погоду у серпніУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти