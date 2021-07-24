SkyUp відкриває прямі рейси до узбекистанського Навої: скільки коштує квиток

У компанії розповіли, в який день тижня будуть літати рейси в узбецьке місто і які умови для мандрівників

SkyUP відкриває для українців нове місто Узбекистану / колаж "Сегодня"

З серпня авіакомпанія SkyUp відкриває прямі рейси в центр гірничодобувної промисловості Узбекистану – місто Навої. Літаки будуть туди літати раз на тиждень. Раніше українці могли скористатися прямими рейсами лоукостера в Ташкент.

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Про це повідомили на сайті компанії.

У Навої рейси будуть здійснюватися раз на тиждень по вівторках.

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Вартість квитків:

з Києва в Навої: від 6 941 грн (з багажем до 23 кг);

з Навої до Києва: від 8 305 грн (з багажем до 23 кг).

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При подорожі в Узбекистан громадянам України необхідно мати довідку про негативний ПЛР-тест, який був зроблений за 72 години до в'їзду в країну.

Після прибуття необхідно буде заповнити анкету, в якій вказати адресу місця проживання/перебування. Якщо поїздка в Узбекистан короткострокова, це також необхідно вказати в анкеті.

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Відбування 14-денної самоізоляції не потрібно, хоча офіційно цю вимогу уряд Республіки Узбекистан не скасовував.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні . За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

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Раніше повідомлялося, що SkyUp запускає новий рейс до Греції .