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Смартфони від Зеленського: як пенсіонери ставляться до такої ініціативи — опитування

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10 лютого, 07:20
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Думки у людей різна щодо пропозиції президента України давати гаджети усім вакцинованим пенсіонерам
Не всі хочуть новий смартфон від Зеленського/Колаж: "Сьогодні"
Не всі хочуть новий смартфон від Зеленського/Колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв пенсіонерам, які пройдуть вакцинацію, смартфони та пільгові тарифи на інтернет. Отримати гаджет зможуть люди, яким виповнилося 60 років.

Сайт "Сьогодні" поцікавився у людей, чи взяли б вони смартфон від Зеленського.

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Що кажуть люди?

Багато людей кажуть, що їм такі "подарунки" не потрібні. Деякі зауважують, що замість смартфонів хотіли б гроші. Інші ж готові отримати такий подарунок від президента.

Крім того, траплялися й люди, які взагалі не вакциновані та не хочуть отримати гаджет. Варто зауважити, що телефон, як обіцяє Зеленський, дадуть лише тим, хто має 3 дози вакцини від COVID-19.

Знайшлися й ті, хто порадив краще гроші, які будуть виділені на закупівлю гаджетів, віддали б на армію.

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Що кажуть мобільні оператори?

Крім безкоштовного пристрою, пенсіонерам обіцяли до них і дуже вигідний пільговий тарифний план.

За словами прессекретаря "Київстару" Ірини Леліченко, деталі реалізації проєкту поки що невідомі.

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Вона також зазначила, що вже зараз понад 400 тисяч абонентів "Київстару" користуються спеціальними тарифами для старшого покоління, вартість яких є нижчою, ніж у звичайних.

Нічого конкретного про нову президентську програму не змогли сказати й у "Vodafone". За словами піар-директора мобільного оператора Вікторії Рубан, вони знаходяться на стадії діалогу і чекають на конкретні пропозиції від влади.

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