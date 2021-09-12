Смерть судді Писанця: прокуратура розпочала кримінальне провадження

ЗМІ повідомляють, що перед смертю Писанець побився

Київська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження по факту смерті судді Печерського суду Віталія Писанця.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва ( ч.1 ст.115 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Попередньо відомо, що суддя загинув 11 вересня у с. Погреби Броварського району Київської області. Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Проте, ЗМІ повідомляють, що перед смертю Писанець побився.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз.

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Відомо, що тіло померлого направили в Бровари для проведення експертизи і встановлення причини смерті.

Що відомо про Віталія Писанця

Згідно даним порталу Чесно, з 1998 до 2011 року Віталій Анатолійович Писанець був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). В 2011-му його призначили головою цього суду.

22 липня 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність".

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Також суддя нещодавно проводив одне із засідань у справі Віктора Медведчука – розглядав відведення іншого судді в справі нардепа.

Раніше ми повідомляли, що 5 серпняпомер колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також нагадаємо, раніше помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом протягом останніх трьох років.