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Смертельний ураган: в Польщі загинув українець

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 жовтня, 10:14
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Сильні пориви вітру призвели до травмування 13 людей
У Польщі через буревій загинули 4 людини
У Польщі через буревій загинули 4 людини / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі пронеслися сильні урагани, в результаті яких загинули чотири людини.

Про це пише "Укрінформ".

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Недалеко від міста Свидник від пориву вітру вилетів в рів автомобіль. На місці загинув 43-річний українець. У Вроцлаві дерево впало на автомобіль, на місці загинули двоє людей.

У населеному пункті Сехніце сильний вітер пошкодив стіну незавершеного будівництва, під обвалом загинув 55-річний чоловік.

Як передає Державна пожежна служба Польщі, сильні пориви вітру призвели до травмування 13 людина, в тому числі п'ятьох рятувальників.

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У Польщі в ДТП загинули молоді українці

Заступник комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка розповіла, що автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.

В результаті ДТП загинули двоє українців у віці 21 і 22 років. Поліція перекрила дорогу і з'ясовує всі обставини.

Українців розчавило, як консервну банку

За словами очевидців аварії, від удару автомобіль українців зім'яло, як консервну банку. Таким чином тіла хлопців з транспортного засобу вирізали рятувальники.

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Нагадаємо, раніше троє українців загинули в ДТП в Польщі. З невідомої причини водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в дерево.

Також ми писали про те, що громадянин України врятував постраждалих у масштабній ДТП в Польщі. Аварія сталася 9 червня на автомагістралі A6 неподалік Щеціна в північно-західній Польщі, тоді загинули шестеро людей.

За словами свідків, коли українець побачив аварію, він вибіг зі свого авто з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.

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