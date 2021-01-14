Знову зростає кількість хворих на COVID-19: онлайн-брифінг МОЗ

Незважаючи на зростання захворюваності, видужалих все одно більше

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Як стало відомо, станом на ранок 14 січня в Україні підтвердили 7925 нових випадків зараження коронавірусом (1 138 764 з початку епідемії). За середу померли 162 українці (20 376 з початку епідемії), а одужали 10 192 особи (837 063 з початку епідемії).

Зазначимо, що минулого тижня знову впала захворюваність – у середньому 5-6 тисяч нових хворих за добу. Тим часом в Україні з 8 січня стартував локдаун і триватиме до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту. Читайте детальніше, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навинос, а в кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як дотримуються локдауну в містах України.

Відео: Сьогодні

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