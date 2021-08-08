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Збираємося на пляж – сьогодні буде спекотно: гарячий прогноз на неділю

8 серпня 2021 6:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Похолодання в Україні було недовго – тепер знову буде припікати, особливо на півдні і в східних областях

Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Сьогодні в Україні ніяких дощів і холоду – нас чекає 30-градусна спека, а в деяких областях стовпчики термометрів підскочать до +33. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних областях (після нещодавніх +22) температура повітря підніметься до 28-30 градусів.

У центральних і північних областях 27-29. Лише у Чернігівській області буде найсвіжіше, 26-28.

А ось на півдні і сході буде найспекотніше, 31-33 градуси.

У Києві 27-29 і мінлива хмарність.

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Збираємося на пляж – сьогодні буде спекотно: гарячий прогноз на неділю
Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Також синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних, Сумській областях та в Криму.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

  • Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви";
  • в Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки;
  • тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше в Україні очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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