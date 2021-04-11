SpaceX виведе на орбіту український супутник: як складають і коли запустять "Січ-2-30" (фото, відео)

У Маска багато чули про КБ "Південне"

У конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі збирають супутник "Січ-2-30", який невдовзі має доправити у космос компанія SpaceX Ілона Маска.

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Як готуються до польоту, що має стати проривом для української космонавтики та що супутник робитиме у космосі, з’ясував журналіст новин "Сьогодні".

Що відбувається у "чистій кімнаті"

Зараз дніпровські інженери гортають креслення космічного апарата та лаштують мікросхеми – і все це у спеціальних костюмах – наче хірурги в операційній. Адже супутник збирають у так званій чистій кімнаті, де контролюється температура та вологість – інакше космічний апарат можна пошкодити.

Тож перш ніж потрапити всередину, конструктори проходять крізь очисний шлюз.

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Роздивитись ближче, як виглядатиме супутник, і доторкнутись можна лише макета, який зовні та всередині є точною копією "Січ-2-30", правда без начиння – на ньому проводять випробування на міцність.

Перед польотом слід переконатися, що апарат витримає зліт на орбіту і не пошкодяться передавачі та коштовна оптика, яка фотографуватиме поверхню землі.

"Це можуть бути дані для екології, дані для земельного кадастру, дані для Міністерства оборони", – каже начальник відділу КБ "Південне" Сергій Полуян.

Як вийшли на Маска

Тривалий час "Січ-2-30" просто лежав на полиці. Урядовці про супутник згадали тільки минулої весни, коли у Дніпрі нардепи та ракетобудівники радились, як відродити українську космічну галузь.

Дмитро Наталуха, голова парламентського комітету з питань економіки, розповів, що саме тоді почали розвивати думку про запуск такого супутника.

Однак в Україні власних космодромів немає і запуск міг обійтися у захмарні 12 мільйонів доларів. Тому й вирішили розпочати перемовини зі SpaceX Маска.

"Там сказали: ми знаємо що таке КБ Південне і для нас це не пустий звук, і нам приємно було б взяти участь у тому проєкті. І фінальна сума, на яку нам вдалось вийти, – 1 мільйон доларів", – розповідає Дмитро Наталуха.

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І необхідні гроші, зі слів парламентаря, вже знайшли. Проте у Державному космічному агентстві, яке відповідає за проєкт, підтвердити це не квапляться. Кажуть: офіційно ще не домовилися.

Коли планують запуск

Ракетою Маска чи іншою – дніпровським конструкторам головне, щоб супутник вийшов на орбіту.

Запустити названий на честь тридцятої річниці незалежності України "Січ-2-30", стане першим вітчизняним апаратом у космосі за останні 10 років, сподываються вже цьогоріч.

"Інтерес держави до космічної галузі був явно недостатній. Але ситуація кардинально змінюється, що дає надію, що Україна повернеться до тих країн, які володіють космічними технологіями і застосовують їх", – каже Костянтин Білоусов, начальник конструкторського бюро космічних апаратів, комплексів та систем КБ "Південне".

До речі, окрім "Січі" у "Південному" розробляють ще три супутники. І один із них планують запускати у найближчі кілька років.

Нагадаємо, у лютому українсько-американська ракета Antares вивела на орбіту корабель з вантажем NASA.

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