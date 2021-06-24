Дякую за 1/8. Українці відповіли на мем посла Швеції про вихід у плей-офф

Коли шведи виграли матч проти поляків, посол Швеції написав "Завжди радий допомогти", а сьогодні під посольством вивісили плакат з вдячністю

Після того як збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг запостив у Мережі мем про це. Сьогодні на нього відповіли українці.

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Так, 23 червня посол запостив у Twitter мем про вихід України в 1/8 Євро 2020 з групою будівельників і підписом "Завжди радий допомогти" – Україна пройшла завдяки тому, що шведи обіграли поляків.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr - Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Після цього у коментарі прийшов посол Польщі Бартош Ціхоцький із зображенням розгніваного польського футболіста та написом "Посміхається по-польськи".

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А на наступний день на це відреагували і в Україні. Під посольством Швеції з'явився банер з написом "Дякую Швеція за 1/8".

Нагадаємо, грандіозно для нашої команди склалися останні матчі в групі Е. Збірна Іспанії розгромила Словаччину (5: 0), а шведи обіграли поляків (3: 2). Такі результати означають, що Словаччина на третьому місці в цій групі і поступається за додатковими показниками (різниця голів) Україні.

Також зазначимо, в 1/8 фіналу Євро-2020 у команди Шевченко є два варіанти суперника – на 99 відсотків Україна зіграє зі Швецією, переможцем групи E.

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