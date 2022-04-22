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СЬОГОДНІ Новини України

Спецефір "Україна 24": два місяці героїчного спротиву

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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22 квітня, 11:39
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Телеканал розповість, як Україна протистоїть російському вторгненню і світ допомагає у боротьбі за свободу

24 квітня о 17:00 на YouTube-каналі "Україна 24" відбудеться спеціальний ефір, присвячений незламному спротиву українців проти російської навали протягом двох місяців.

Разом із ведучими спецефіру Оленою Цинтилою, Микитою Міхальовим та Олегом Панютою всією країною підсумуємо, як наша держава вже два місяці протистоїть і відважно борониться від армії рф. А всі цивілізовані країни допомагають Україні та всіляко підтримують нас, зокрема і на інформаційному фронті.

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Під час трансляції до ефіру долучаться військові та їхні представники, міністри, тероборона, волонтери, медійні особи, воєнні кореспонденти. Глядачі почують реальні історії з фронту та історії українців, які потерпають від окупантів. Крім цього, своїми історіями поділяться волонтери з усього світу, які щодня підтримують Україну та допомагають у боротьбі за свободу. Також у прямому ефірі очікуються прямі включення іноземних журналістів, послів, дипломатів, представників парламентів країн Балтії, Польщі, США, Канади, організаторів акцій на підтримку України.

"Ці два місяці показали, що українці не самі. Допомога, яку надають Великобританія, країни ЄС, США, Канада, Ізраїль, Туреччина та інші – безпрецедентна. Ще ніколи весь цивілізований світ не був настільки єдиним і консолідованим, як у питанні підтримки України. Допомагати Україні стало світовим трендом і перевіркою на людяність. Волонтерами на другому українському фронті стали громадяни різних країн. За цей нелегкий час наш народ згуртувався і не збирається здаватися. Україна рятує світ. Світ допомагає Україні. Саме разом ми сильні. Українці відчувають підтримку всі ці дні війни, і ми вдячні за солідарність кожній країні і кожній небайдужій людині світу", – коментує головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак.

24 квітня українці проведуть Марш Подяки Украïна 24/ Thanksgiving March Ukraine 24, щоб висловити свою вдячність мешканцям країни, в якій вони зараз перебувають. Це ще один спосіб привернути увагу світу до масштабної війни, в якій нам дуже потрібна допомога та озброєння, а згодом – підтримка у відновленні.

Ми вміємо приймати допомогу з гідністю та вдячністю. Продовжуємо відстоювати своє право на свободу і перемагати.

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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