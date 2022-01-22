США хочуть евакуювати людей із посольства в Україні – ЗМІ

Посольство США у Києві попросило держдеп дозволити всім представникам неосновного персоналу та їхнім сім'ям поїхати.
Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням джерела.
Представник Держдепартаменту сказав, що їм "нічого сказати зараз".
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Він додав: "Ми, як завжди, проводимо ретельне планування у разі непередбачених обставин у разі погіршення ситуації з безпекою".
Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США поінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня".
Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв із цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати зроблять такий драматичний крок, то це буде "надмірна реакція".
CNN звернувся за коментарями до українського уряду. Представник Держдепартаменту заявив, що відомство не коментуватиме приватні обговорення, додавши, що рішення про іноземних співробітників засновані на одному критерії: безпека та захищеність американців.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
- А в CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
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