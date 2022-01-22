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США хочуть евакуювати людей із посольства в Україні – ЗМІ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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22 січня, 08:11
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США можуть розпочати евакуацію людей з посольства в Україні вже наступного тижня
США можуть розпочати евакуацію людей з України
США можуть розпочати евакуацію людей з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США у Києві попросило держдеп дозволити всім представникам неосновного персоналу та їхнім сім'ям поїхати.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням джерела.

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Представник Держдепартаменту сказав, що їм "нічого сказати зараз".

Він додав: "Ми, як завжди, проводимо ретельне планування у разі непередбачених обставин у разі погіршення ситуації з безпекою".

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США поінформували Україну про те, що "ймовірно, почнуть евакуацію вже наступного тижня".

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Джерело повідомило, що президент Володимир Зеленський розмовляв із цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати зроблять такий драматичний крок, то це буде "надмірна реакція".

CNN звернувся за коментарями до українського уряду. Представник Держдепартаменту заявив, що відомство не коментуватиме приватні обговорення, додавши, що рішення про іноземних співробітників засновані на одному критерії: безпека та захищеність американців.

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