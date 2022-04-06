США передали Україні модульні будинки для тимчасового проживання (фото)

18 споруд відправлять у Київську область

У будинках зможуть жити переселенці/Фото: колаж: "Сьогодні"

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час візиту на Закарпаття передав 18 модульних будинків для тимчасового проживання. Їх відправлять в Київську область.

Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

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Деталі

Модульні будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період.

За словами Патакі, у США такі конструкції використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф. Крім того, колишній губернатор штату Нью-Йорк запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.

Будинки мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період/Фото: Закарпатська ОВА

Будинки монтуються за лічені хвилини/Фото: Закарпатська ОВА

18 будинків доставлять у Київську область/Фото: Закарпатська ОВА

Переселенцям у Києві передали чергову партію продуктових наборів

У Київ продовжують передавати гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова скерував на підтримку переселенців ще 2000 продуктових наборів.

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Харчові продукти переслали у Центральний міський територіальний центр соцобслуговування. Звідти найнеобхідніше передадуть переселенцям із гарячих точок Київської області. Насамперед це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї й родини, що залишилися без годувальника або доходів через війну.