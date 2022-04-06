США передали Україні модульні будинки для тимчасового проживання (фото)

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час візиту на Закарпаття передав 18 модульних будинків для тимчасового проживання. Їх відправлять в Київську область.
Про це повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.
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Модульні будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період.
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За словами Патакі, у США такі конструкції використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф. Крім того, колишній губернатор штату Нью-Йорк запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.
Переселенцям у Києві передали чергову партію продуктових наборів
У Київ продовжують передавати гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова скерував на підтримку переселенців ще 2000 продуктових наборів.
Харчові продукти переслали у Центральний міський територіальний центр соцобслуговування. Звідти найнеобхідніше передадуть переселенцям із гарячих точок Київської області. Насамперед це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї й родини, що залишилися без годувальника або доходів через війну.
До складу наборів увійшли такі продукти:
- згущене молоко;
- борошно;
- макарони;
- цукор;
- консервоване тушковане м‘ясо.