Затриманий в Чехії учасник окупації Криму блокував українських морпіхів

Франчетті – прізвище його колишньої дружини, яке він зберіг після розлучення. До одруження, як повідомляють ЗМІ, він носив прізвище Оленєв

Олександр Франчетті, затриманий. Фото: скріншот

Громадянина Росії Олександра Франчетті затримали в Празі 12 вересня за запитом України для притягнення до відповідальності за вчинення низки злочинів проти України, зокрема за участь у російській окупації Криму. Як з'ясувалося, він курирував діяльність морських піхотинців і колишніх відставників в Криму з блокування наших військових, а саме – феодосійського батальйону морської піхоти.

Про це повідомляє 24 канал.

Як Франчетті опинився в Криму

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Як розповідав в одному зі своїх інтерв’ю Олександр Франчетті, на український півострів він приїхав потягом із Воронежа, щоб охороняти свою дівчину, яка жила в Криму. Це був кінець лютого 2014 року.

Майже одразу, за його словами, познайомився з представниками місцевої "самооборони" в одній із севастопольських пельменних. За три дні встиг сформувати й очолити окрему розвідувальну групу – той самий "Північний вітер". Ця група, за його словами, працювала в лісах Севастополя і щодня обстежувала газогони та лінії електропередач на Північній стороні міста. Відомо, що до групи Франчетті належав громадянин Сербії Деян Берич, який згодом став бойовиком так званої "ДНР", якого активно розкручували російські ЗМІ.

Франчетті і Берич у тимчасово окупованому Криму. Фото: соцмережі

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Сам Франчетті розповідав, що у Криму займався "запобіганням проникненню різних банд на територію Севастополя, наглядом за лісом, пошуком схронів".

У своїх численних інтерв’ю він часто згадує епізод із виявленням поблизу Чорноріченського каньйону диверсійної групи, яка намагалася потрапити на територію Севастополя. Подробиці цієї операції невідомі. Інформації про затримання диверсантів в околицях Севастополя в лютому-березні 2014 року у відкритих джерелах немає.

Однак, як заявив на "Радіо Прага" Тронічек, все свідчить про те, що Франчетті був не просто представником "самооборони", а мав тісні зв’язки із російськими спецслужбами.

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Разом з тим, як пояснив 24 каналу речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, роль Франчетті в окупації півострову була набагато серйознішою.

"Є дані, що він мав шведський паспорт. Він курував діяльність морських піхотинців і колишніх відставників у Криму з блокування наших військових, а саме – феодосійського батальйону морської піхоти",

– сказав Макарук.

Що відомо про Олександра Франчетті

1973 року він народився у Воронежі. У середині 1990-х переїхав до Чехії та залишився там жити. Багато років працював фітнес-тренером у Празі. У жодному з залів він не був працевлаштований, просто займався там з клієнтами. Мав дозвіл на проживання у Чехії, виданий Міністерством внутрішніх справ цієї країни. Франчетті – прізвище його колишньої дружини, яке він зберіг після розлучення. До одруження, як повідомляють ЗМІ, він мав прізвище Оленєв. Його родичі, як свідчать соцмережі Франчетті, досі живуть у Воронежі. Іноді, як з’ясували чеські журналісти, він використовував прізвище Крамаренко. Чому він змінював прізвища – поки що встановити не вдалось. Як повідомляє радіо Прага, в одному з інтерв’ю його мати розповіла, що вона є осетинкою. За її словами, у Празі Олександр одружився із грузинкою на ім’я Нона, яка мала чеське громадянство. У цьому шлюбі у нього народилася дочка, якій вже 19 років. Вона також розповіла, що до моменту затримання Олександр проживав в Севастополі. Час від часу він їздив до Праги, де відвідував дочку і проходив лікування від наслідків бореліозу – у Криму його вкусив кліщ.

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Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, судитимуть за держзраду.

Також нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутися на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим прокурором Криму.