Задержанный в Чехии участник оккупации Крыма блокировал украинских морпехов

Франчетти – фамилия его бывшей жены, которую он сохранил после развода. До женитьбы, как сообщают СМИ, он носил фамилию Оленев

Александр Франчетти, задержанный. Фото: скриншот

Гражданина России Александра Франчетти задержали в Праге 12 сентября по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности за участие в российской оккупации Крыма. Как выяснилось, он курировал деятельность морских пехотинцев и бывших отставников в Крыму по блокированию наших военных, а именно – феодосийского батальона морской пехоты.

Об этом сообщает 24 канал.

Как Франчетти оказался в Крыму

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Как рассказывал в одном из своих интервью Александр Франчетти, на украинский полуостров он приехал поездом из Воронежа, чтобы охранять свою девушку, которая жила в Крыму. Это был конец февраля 2014 года.

Почти сразу, по его словам, познакомился с представителями местной "самообороны" в одной из севастопольских пельменных. За три дня успел сформировать и возглавить отдельную разведывательную группу – тот самый "Северный ветер". Эта группа, по его словам, работала в лесах Севастополя и ежедневно обследовала газопроводы и линии электропередач на Северной стороне города. Известно, что в группу Франчетти входил гражданин Сербии Деян Берич, который впоследствии стал боевиком так называемой "ДНР", которого активно раскручивали российские СМИ.

Франчетти и Берич во временно оккупированном Крыму. Фото: соцсети

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Сам Франчетти рассказывал, что в Крыму занимался "предотвращением проникновения различных банд на территорию Севастополя, наблюдением за лесом, поиском схронов".

В своих многочисленных интервью он часто вспоминает эпизод с выявлением вблизи Чернореченского каньона диверсионной группы, которая пыталась попасть на территорию Севастополя. Подробности этой операции неизвестны. Информации о задержании диверсантов в окрестностях Севастополя в феврале-марте 2014 года в открытых источниках нет.

Однако, как заявило радио Прага Троничек, все свидетельствует о том, что Франчетти был не просто представителем "самообороны", а имел тесные связи с российскими спецслужбами.

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Вместе с тем, как пояснил 24 каналу представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, роль Франчетти в оккупации полуострова была гораздо серьезнее.

"Есть данные, что он имел шведский паспорт. Он курировал деятельность морских пехотинцев и бывших отставников в Крыму по блокированию наших военных, а именно – феодосийского батальона морской пехоты", – сказал Макарук.

Что известно об Александре Франчетти

В 1973 году он родился в Воронеже. В середине 1990-х переехал в Чехию и остался там жить. Много лет работал фитнес-тренером в Праге. Ни в одном из залов он не был трудоустроен, просто занимался там с клиентами. Имел вид на жительство в Чехии, выданный Министерством внутренних дел этой страны.

Франчетти – фамилия его бывшей жены, которую он сохранил после развода. До женитьбы, как сообщают СМИ, он носил фамилию Оленев. Его родственники, как свидетельствуют соцсети Франчетти, до сих пор живут в Воронеже. Иногда, как выяснили чешские журналисты, он использовал фамилию Крамаренко. Почему он менял фамилии – пока установить не удалось.

Как сообщает радио Прага, в одном из интервью его мать рассказала, что она осетинка. По ее словам, в Праге Александр женился на грузинке по имени Нонна, которая имела чешское гражданство. В этом браке у него родилась дочь, которой уже 19 лет.

Она также рассказала, что к моменту задержания Александр проживал в Севастополе. Время от времени он ездил Прагу, где посещал дочь и проходил лечение от последствий боррелиоза – в Крыму его укусил клещ.

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Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что чиновника-предателя, которого задержали возле Крыма, будут судить за госизмену.

Также напомним, Поклонская заявила о своих намерениях вернуться на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым прокурором Крыма.