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Я снова смогу надеть китель. Поклонская объявила, что вернется в оккупированный Крым

29 мая, 08:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Предательница Украины заявила о своих намерениях вернутся на временно оккупированный полуостров, где во время аннексии была так называемым "прокурором Крыма"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и анонсировала переход на другую работу.

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Об этом она сообщила в своем Telegram.

Поклонская не стала раскрывать, на какую именно работу она уходит, однако намекнула, что возвращается во временно оккупированный Крым. Также она добавила, что снова наденет китель.

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"Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму.. Скажу еще, что я снова смогу надеть китель. Только пусть останется интригой, какой именно", – сказала Поклонская.

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Ранее мы сообщали, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у предательницы Украины и незаконно избранной депутатом Государственной думы России бывшего т.н. "прокурора оккупированного Крыма" Натальи Поклонской, которое вызвало серьезный резонанс.

Также напомним, Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма.

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