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Стоматологиня, яку звинувачують у знущаннях над дітьми, може і далі вести свою практику

22 лютого, 20:16

Світлана Москаленко , Володимир Миколайчук

Жінці обрали запобіжний захід, який її майже не обмежує

Стоматологині з Рівного, яку підозрюють у насиллі над дітьми, сьогодні обрали запобіжний захід, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Лікарка у судіне промовила жодного слова. Адвокат заборонив знімати і себе, і підзахисну. Прокурор зазначає: статті правопорушень, які інкримінують підсудній, не передбачають ні арешту, ані заборони працювати з дітьми і надалі.

"Будь-яких заходів щодо відсторонення в межах кримінального провадження не вживалося. Проте скеровувалися листи для перевірок", – пояснила прокурорка Рівненської місцевої прокуратури Ілона Ютовець.

Адвокатка родин потерпілих дітей каже: добиватимуться, щоб було висунуто обвинувачення за статтею "Катування". У такому разі стоматологиню можуть посадили на строк від 5 років.

Але це вирішать пізніше. Поки суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 10 березня. Тепер жінка зобов’язана прибувати за вимогою до суду або іншого органу державної влади, не виїздити з населеного пункту, в якому зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

Як відомо, скандал вибухнув у приватній стоматологічній клініці Рівного. У Мережу потрапило відео з камер спостереження, як жінка у білому халаті силоміць лікує зуби дітям. 5-річного хлопчика кілька разів ударила об крісло, а дівчинку сильно шарпала. Згодом з'ясувалося – у дитини вада серця. Чотири родини подали до поліції скарги. Усі об’єднали в одне провадження.

Відео: Сьогодні
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