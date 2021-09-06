Будівництво державного кордону та камери у відділках поліції. Чим займеться новий глава МВС

Денис Монастирський представив свою команду та розповів про план дій

Денис Монастирський представив плани добудови державного кордону. Колаж "Сьогодні"

Відеофіксація у поліцейських відділках, боротьба з домашнім насильством та створення добровільних пожежних команд – Денис Монастирський сьогодні представив новосформовану команду і розказав, що у пріорітеті.

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Деталі повідомила кореспондент "Сьогодні" Олена Гончаренко.

Майже два місяці на посаді міністра внутрішніх справ. Денис Монастирський представляє свою команду й презентує план роботи. найважливіше – захист людей від будь-якого свавілля: як з боку криміналу, так і правоохоронців.

Відеокамери у всіх поліцейських відділках

Катували, били та ґвалтували – ця резонансна справа в Кагарлику торік шокувала всю країну. Просто у відділку поліцейські знущалися над молодою жінкою-свідком. Такі методи слідства більше не повторяться – запевняє міністр. Незабаром усі дії копів фіксуватимуть відеокамери.

"Проєкт повної фіксації дій поліцейських щодо громадянина від моменту, коли громадянин заходить у відділок, до моменту, коли він його покидає. Фактично в тих пілотних проєктах, де вони діють, немає жодної скарги. Вже наступного року цей проєкт Сustody Records – відеозаписи в усіх відділках – діятиме в кожній області", – обіцяє очільник МВС.

Боротьба з домашнім насильством

Посилити контроль планують і над домашніми тиранами. У МВС розробляють мобільний додаток, який таємно фіксуватиме домашнє насильство. Через застосунок можна буде анонімно викликати поліцію або зняти сам момент знущань.

Добровільні пожежні команди

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А від небезпеки пожежної рятувальникам допомагатимуть новостворені добровільні пожежні команди. Подібні дружини успішно працюють на Івано-Франківщині. У місцях, куди районні пожежники швидко не доїдуть, до справи беруться місцеві жителі. Техніку отримали від обласних рятувальників. Від моменту виклику до прибуття на місце пожежі – не більше 6 хвилин. До кінця року такі з'являться у кожній області.

Інтелектуальний державний кордон

Зупинити контрабанду та нелегальних мігрантів. У цьому допоможе будівництво чотирьох з половиною тисяч кілометрів державного кордону.

"Президентом Зеленським було ініційоване засідання РНБО саме з питання будівництва державного кордону, і сьогодні вперше за 30 років поставлена чітка мета протягом наступних років збудувати державний кордон України. Ця мета на особистому контролі президента і на моєму контролі", – зазначає Монастирський.

За словами нового очільника МВС, у пріоритеті ділянки на кордоні з Білоруссю, Молдовою і Росією. До слова, кордон з останньою почали активно облаштовувати у 2014-му – ще за часів прем'єрства Арсенія Яценюка. Це є система інтелектуального кордону, адже він обладнаний спеціальними системами відеонагляду. Але після відставки Яценюка процес загальмувався через недостатнє фінансування. Експерти переконані: кордон таки потрібно добудувати, аби убезпечитися від нападів Росії. До того ж вона активно критикує цей проект.