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Суд заборонив діяльність партії "Наші" Мураєва – ОПОРА

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 11:13
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Позивачем виступило Міністерство юстиції України
На засіданні суду представників партії не було.
На засіданні суду представників партії не було. / Фото: Колаж: Сьогодні

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність партії "Наші" Євгенія Мураєва. Суд ухвалив передачу майна та активів партії на користь держави.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

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Деталі

Як зазначається, позивачем у справі виступило Міністерство юстиції України (за участю третьої сторони – СБУ). На засіданні були присутні представники позивача від Мін'юсту та СБУ (онлайн). Водночас представники від партії були відсутні.

"Сьогодні засідання суду було закритим, тобто без представників ЗМІ та громадськості. Хоча напередодні аналогічні засідання було відкрито", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, партію було зареєстровано 19 лютого 2015 року під назвою "Політична партія "Перемога". З того часу вона кілька разів змінювала свою назву і 21 вересня 2018 року назву партії змінили на "Наші". Керівник політсили – депутат Верховної Ради України VII та VIII скликання Євген Мураєв.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заборону проросійських партій в Україні" – такі партії можуть підривати суверенітет України. Також Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок" – рішення було ухвалено 8 червня.

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