Тонни батарейок і ламп зі ртуттю: чому на Сумщині бояться пити воду (відео)

Що робити, якщо ви виявили токсичні відходи

Під Сумами просто неба виявили тонни використаних батарейок та люмінісцентних ламп із ртуттю усередині. Жителі села, біля якого все це лежить, тепер бояться вживати воду. Вони припускають, що ртуть потрапила глибоко у ґрунт.

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Кореспондентка новин "Сьогодні" Олеся Боровик викликала поліцію на місце знахідки та зареєструвала звернення до Держекоінспекції. Чому цього не зробили самі мешканці?

"Нe ось ці ж перетрощені ртутні лампи, гляньте скільки.Такого добра тут – тонни. У селі люди налякані. Побоюються – ртуть потрапить у колодязі й водогін", – розповідає місцева мешканка.

І так вважає багато хто.

"Ось смітник, воно все в землю входе, а ось, будь ласка, водонапірна башня, з якої береться вода", – каже ще один мешканець.

"Сьогодні" викликають поліцію і поки правоохоронці оглядають місце події, намагаємося розпитати, хто міг привезти

небезпечне сміття.

Ще один чоловік розповів, що хотів тут організувати пилораму. Але через сморід від ями з лампами та батарейками люди відмовляються працювати.

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Журналістка спробувала зв'язатися із підприємцем, якому належать склади, біля яких знайшли сміття. До речі, у грудні минулого року тут виявили медичні відходи – шприци з голками, пробірки з кров’ю і матеріали тестів на СНІД.

Суд тоді зобов'язав підприємця прибрати непотріб, перемістивши його на склад. Утім, доступ до відходів вільний. А сам підприємець оскаржує рішення суду. Говорити із "Сьогодні"" не захотів.

"Хай займаються. Ми цьому сприяємо, нічого не приховуємо. А зустрічатися я не буду, не

маю бажання", – заявив директор фірми, якій належать склади.

Що робитимуть із ртутними лампами – намагаємося дізнатися у старости села – той запевняє, що ситуація вже вирішується.

"Вирішується, хто вам таке сказав, що не вирішується", – каже він..

В екоінспекції "Сьогодні" повідомили, що голова громади та староста села відповіли, що усунули проблему. Однак відходи як лежали, так і лежать просто неба. Тож ми самі реєструємо нове звернення до Держекоінспекції.

"Це звернення буде направлене в Київ, в держекоінспекцію. Для отримання погодження для проведення позапланової перевірки і після того. І тільки тоді екоінспекція буде проводити перевірку", – розповіла Вікторія Дяденко, спеціаліст екологічної інспекції у Сумській області.

Але це буде щонайменше за тиждень, кажуть в екоінспекції. Лише тоді зможуть взяти зразки ґрунту, аби визначити наскільки небезпечне сусідство із цим звалищем для мешканців села.

Що робити у разі виявлення токсичних відходів

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Куди звертатися, якщо раптом натрапили на звалище зі шкідливими відходами поблизу власного будинку, ми запитали в еколога Антона Пархоменка.



Він підвердив, що у ртуті – токсичні пари, у батарейок – токсичні елементи, які з них просочуються і потрапляють у грунт та грунтові води зі звалищ, куди ці батарейки скидаються.

"Якщо ви бачите таке звалище стихійне, або що хтось кудись везе батарейки – треба звернатися до ДСНС або до поліції. І там вам скажуть, що робити. На переробку батарейки можуть везти тільки у країни Євросоюзу. А лампи можуть і у нас переробляти", – розповів еколог.

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